Росія тримає у Чорному та Азовському морях три носії "Калібрів"
Київ • УНН
Росія має в своєму розпорядженні три ракетоносці "калібр" в чорному і Азовському морях із загальним залпом до 36 ракет.
Російська Федерація тримає у Чорному та Азовському морях три носії ракет "Калібр". Про це повідомили ВМС ЗС України, передає УНН.
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У Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні.
В Азовському морі 7 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
У Середземному морі 4 ворожі кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.
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