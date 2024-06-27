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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60478 перегляди

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Росія тримає у Чорному та Азовському морях три носії "Калібрів"

Київ • УНН

 • 107884 перегляди

Росія має в своєму розпорядженні три ракетоносці "калібр" в чорному і Азовському морях із загальним залпом до 36 ракет.

Росія тримає у Чорному та Азовському морях три носії "Калібрів"

Російська Федерація тримає у Чорному та Азовському морях три носії ракет "Калібр". Про це повідомили ВМС ЗС України, передає УНН.

Деталі

У Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні.

В Азовському морі 7 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

У Середземному морі 4 ворожі кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

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Лілія Подоляк

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