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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3200 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У ВМС підтвердили атаку ЗСУ військову частину рф в єйську: знищено більше сотні російських дронів

Київ • УНН

 • 40617 перегляди

21 червня українські війська атакували російський військовий навчальний центр в Єйську, Краснодарський край, знищивши десятки безпілотників, у тому числі 20 ударних безпілотників Shahed-136, 50 ударних безпілотників Lancet, 40 розвідувальних безпілотників ZALA і 10 розвідувальних безпілотників SuperCam, а також убивши кілька інструкторів і технічного персоналу.

У ВМС підтвердили атаку ЗСУ військову частину рф в єйську: знищено більше сотні російських дронів

Минулого тижня, 21 червня, Сили оборони України завдали удар по об'єктах військового полігону 726-го навчального центру ППО у Краснодарському краї. Внаслідок атаки знищено десятки російських дронів. Про це пише УНН з посиланням на заяву Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Деталі 

21 червня силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО ( в/ч 33859, Єйськ ) у Краснодарському краї. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів

- заявили у ВМС ЗСУ.

В результаті удару було знищено:

  • Shahed-136»/«Герань-2» – 20 одиниць
  • ударний БПЛА «Ланцет» – 50 одиниць
  • розвідувальний БПЛА «ZALA» – 40 одиниць
  • розвідувальний БПЛА «SuperCam» - 10 одиниць

Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.

Дрони атакували Єйськ у Краснодарському краї21.06.24, 05:17 • 31148 переглядiв

Нагадаємо

міністерство оборони росії стверджує, що в ніч на 21 засоби ППО перехопили 114 безпілотників над Кримом, акваторією Чорного моря, краснодарським краєм і волгоградською областю.

Володимир Омельченко

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