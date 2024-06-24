У ВМС підтвердили атаку ЗСУ військову частину рф в єйську: знищено більше сотні російських дронів
Київ • УНН
21 червня українські війська атакували російський військовий навчальний центр в Єйську, Краснодарський край, знищивши десятки безпілотників, у тому числі 20 ударних безпілотників Shahed-136, 50 ударних безпілотників Lancet, 40 розвідувальних безпілотників ZALA і 10 розвідувальних безпілотників SuperCam, а також убивши кілька інструкторів і технічного персоналу.
Минулого тижня, 21 червня, Сили оборони України завдали удар по об'єктах військового полігону 726-го навчального центру ППО у Краснодарському краї. Внаслідок атаки знищено десятки російських дронів. Про це пише УНН з посиланням на заяву Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Деталі
21 червня силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО ( в/ч 33859, Єйськ ) у Краснодарському краї. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів
В результаті удару було знищено:
- Shahed-136»/«Герань-2» – 20 одиниць
- ударний БПЛА «Ланцет» – 50 одиниць
- розвідувальний БПЛА «ZALA» – 40 одиниць
- розвідувальний БПЛА «SuperCam» - 10 одиниць
Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.
Дрони атакували Єйськ у Краснодарському краї21.06.24, 05:17 • 31148 переглядiв
Нагадаємо
міністерство оборони росії стверджує, що в ніч на 21 засоби ППО перехопили 114 безпілотників над Кримом, акваторією Чорного моря, краснодарським краєм і волгоградською областю.