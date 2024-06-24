В ВМС подтвердили атаку ВСУ воинскую часть рф в Ейске: уничтожено более сотни российских дронов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

  •  101678 просмотра
Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

  •  103658 просмотра
Аварийные отключения света в Днепропетровской области и усиление ограничений в 11 областях и Киеве вводят в Украине

Аварийные отключения света в Днепропетровской области и усиление ограничений в 11 областях и Киеве вводят в Украине

  •  52785 просмотра
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  108541 просмотра
мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

  •  78094 просмотра
публикации
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  108541 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  232369 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  229574 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  233427 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  218248 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

  •  104771 просмотра
Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

23 июня 2024, 09:22  •  112473 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня 2024, 03:17  •  106792 просмотра
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня 2024, 03:03  •  108298 просмотра
5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

21 июня 2024, 17:47  •  107321 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В ВМС подтвердили атаку ВСУ воинскую часть рф в Ейске: уничтожено более сотни российских дронов

В ВМС подтвердили атаку ВСУ воинскую часть рф в Ейске: уничтожено более сотни российских дронов

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 17:42  •  14908 просмотра

Read in English

21 июня украинские войска атаковали российский военный учебный центр в Ейске, Краснодарский край, уничтожив десятки беспилотников, в том числе 20 ударных беспилотников Shahed-136, 50 ударных беспилотников Lancet, 40 разведывательных беспилотников ZALA и 10 разведывательных беспилотников SuperCam, а также убив несколько инструкторов и технического персонала.

На прошлой неделе, 21 июня, Силы обороны Украины нанесли удар по объектам военного полигона 726-го учебного центра ПВО в Краснодарском крае. В результате атаки уничтожены десятки российских дронов. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Детали 

21 июня силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО ( в/ч 33859, Ейск ) в Краснодарском крае. Это учреждение занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА различных видов

- заявили в ВМС ВСУ.

В результате удара было уничтожено:

  • Shahed-136 " / "Герань-2" - 20 единиц
  • ударный БПЛА "Ланцет" - 50 единиц
  • разведывательный БПЛА "ZALA" - 40 единиц
  • разведывательный БПЛА "SuperCam" - 10 единиц

Также есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги.

Дроны атаковали Ейск в Краснодарском крае21 июня 2024, 02:17 • 30418 просмотров

Напомним

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на 21 средства по перехватили 114 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря, Краснодарским краем и Волгоградской областью.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Эксклюзив
Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем
  •  22420 просмотра

Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем

Эксклюзив
"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
  •  75339 просмотра

"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей

Эксклюзив
Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
  •  92737 просмотра

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

Эксклюзив
Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
  •  101165 просмотра

Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады

Эксклюзив
Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы
  •  88379 просмотра

Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы

Эксклюзив
Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)
  •  66447 просмотра

Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф
  •  44908 просмотра

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф

Эксклюзив
Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники
  •  43549 просмотра

Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники

Эксклюзив
Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня
  •  38950 просмотра

Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
21 июня 2024, 10:48  •  160574 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Популярные

мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

  •  78094 просмотра
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  108541 просмотра
Аварийные отключения света в Днепропетровской области и усиление ограничений в 11 областях и Киеве вводят в Украине

Аварийные отключения света в Днепропетровской области и усиление ограничений в 11 областях и Киеве вводят в Украине

  •  52785 просмотра
Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

  •  103658 просмотра
россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

  •  101678 просмотра

Публикации

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  108541 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  232369 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  229574 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  233427 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  218248 просмотра

Война

Соглашение по безопасности Украины и ЕС: СМИ раскрыли детали проекта документа

Соглашение по безопасности Украины и ЕС: СМИ раскрыли детали проекта документа

  •  13741 просмотра
США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

  •  19734 просмотра
В ВМС подтвердили атаку ВСУ воинскую часть рф в Ейске: уничтожено более сотни российских дронов

В ВМС подтвердили атаку ВСУ воинскую часть рф в Ейске: уничтожено более сотни российских дронов

  •  15429 просмотра
Зеленский провел совещание с военными: наибольшее внимание сейчас - Донецкой области

Зеленский провел совещание с военными: наибольшее внимание сейчас - Донецкой области

  •  19603 просмотра
Зеленский заменил командующего Объединенных сил ВСУ Содоля

Зеленский заменил командующего Объединенных сил ВСУ Содоля

  •  22023 просмотра

политика

Конфликт с экс-военным и охраной Тищенко: столичного полицейского, участвовавшего в инциденте, уволили

Конфликт с экс-военным и охраной Тищенко: столичного полицейского, участвовавшего в инциденте, уволили

  •  5310 просмотра
Соглашение по безопасности Украины и ЕС: СМИ раскрыли детали проекта документа

Соглашение по безопасности Украины и ЕС: СМИ раскрыли детали проекта документа

  •  13741 просмотра
США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

  •  19734 просмотра
Малави присоединилась к коммюнике саммита мира - Зеленский

Малави присоединилась к коммюнике саммита мира - Зеленский

  •  11354 просмотра
В МОН рассказали о новых правилах поступления в аспирантуру

В МОН рассказали о новых правилах поступления в аспирантуру

  •  11447 просмотра

Война

Соглашение по безопасности Украины и ЕС: СМИ раскрыли детали проекта документа

Соглашение по безопасности Украины и ЕС: СМИ раскрыли детали проекта документа

  •  13741 просмотра
США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

  •  19734 просмотра
В ВМС подтвердили атаку ВСУ воинскую часть рф в Ейске: уничтожено более сотни российских дронов

В ВМС подтвердили атаку ВСУ воинскую часть рф в Ейске: уничтожено более сотни российских дронов

  •  15429 просмотра
Зеленский провел совещание с военными: наибольшее внимание сейчас - Донецкой области

Зеленский провел совещание с военными: наибольшее внимание сейчас - Донецкой области

  •  19603 просмотра
Зеленский заменил командующего Объединенных сил ВСУ Содоля

Зеленский заменил командующего Объединенных сил ВСУ Содоля

  •  22023 просмотра

политика

Конфликт с экс-военным и охраной Тищенко: столичного полицейского, участвовавшего в инциденте, уволили

Конфликт с экс-военным и охраной Тищенко: столичного полицейского, участвовавшего в инциденте, уволили

  •  5310 просмотра
Соглашение по безопасности Украины и ЕС: СМИ раскрыли детали проекта документа

Соглашение по безопасности Украины и ЕС: СМИ раскрыли детали проекта документа

  •  13741 просмотра
США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

  •  19734 просмотра
Малави присоединилась к коммюнике саммита мира - Зеленский

Малави присоединилась к коммюнике саммита мира - Зеленский

  •  11354 просмотра
В МОН рассказали о новых правилах поступления в аспирантуру

В МОН рассказали о новых правилах поступления в аспирантуру

  •  11447 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  100015 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  103537 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  113815 просмотра

Экономика

США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

  •  19734 просмотра
Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем

Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем
Эксклюзив

  •  22534 просмотра
В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом света будет сложная - Коваленко

В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом света будет сложная - Коваленко

  •  8935 просмотра
НБУ и Минфин вместе с партнерами из Еврокомиссии подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility

НБУ и Минфин вместе с партнерами из Еврокомиссии подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility

  •  19813 просмотра
Графики отключений завтра будут действовать в течение всего дня

Графики отключений завтра будут действовать в течение всего дня

  •  16154 просмотра

Киев

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

  •  19405 просмотра
Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

  •  22097 просмотра
Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

  •  24703 просмотра
Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

  •  101455 просмотра
В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

23 июня 2024, 18:10  •  41900 просмотра