В ВМС подтвердили атаку ВСУ воинскую часть рф в Ейске: уничтожено более сотни российских дронов

На прошлой неделе, 21 июня, Силы обороны Украины нанесли удар по объектам военного полигона 726-го учебного центра ПВО в Краснодарском крае. В результате атаки уничтожены десятки российских дронов. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Детали

21 июня силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО ( в/ч 33859, Ейск ) в Краснодарском крае. Это учреждение занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА различных видов - заявили в ВМС ВСУ.

В результате удара было уничтожено:

Shahed-136 " / "Герань-2" - 20 единиц

ударный БПЛА "Ланцет" - 50 единиц



разведывательный БПЛА "ZALA" - 40 единиц



разведывательный БПЛА "SuperCam" - 10 единиц



Также есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги.

Дроны атаковали Ейск в Краснодарском крае

Напомним

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на 21 средства по перехватили 114 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря, Краснодарским краем и Волгоградской областью.