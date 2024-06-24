В ВМС подтвердили атаку ВСУ воинскую часть рф в Ейске: уничтожено более сотни российских дронов
Киев • УНН
21 июня украинские войска атаковали российский военный учебный центр в Ейске, Краснодарский край, уничтожив десятки беспилотников, в том числе 20 ударных беспилотников Shahed-136, 50 ударных беспилотников Lancet, 40 разведывательных беспилотников ZALA и 10 разведывательных беспилотников SuperCam, а также убив несколько инструкторов и технического персонала.
На прошлой неделе, 21 июня, Силы обороны Украины нанесли удар по объектам военного полигона 726-го учебного центра ПВО в Краснодарском крае. В результате атаки уничтожены десятки российских дронов. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Детали
21 июня силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО ( в/ч 33859, Ейск ) в Краснодарском крае. Это учреждение занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА различных видов
В результате удара было уничтожено:
- Shahed-136 " / "Герань-2" - 20 единиц
- ударный БПЛА "Ланцет" - 50 единиц
- разведывательный БПЛА "ZALA" - 40 единиц
- разведывательный БПЛА "SuperCam" - 10 единиц
Также есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги.
Дроны атаковали Ейск в Краснодарском крае21 июня 2024, 02:17 • 30418 просмотров
Напомним
Министерство обороны России утверждает, что в ночь на 21 средства по перехватили 114 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря, Краснодарским краем и Волгоградской областью.