Россия держит в Черном и Азовском морях три носителя "калибров"
Киев • УНН
Россия располагает тремя ракетоносцами "Калибр" в черном и Азовском морях с общим залпом до 36 ракет.
Российская Федерация держит в Черном и Азовском морях три носителя ракет "Калибр". Об этом сообщили ВМС ВС Украины, передает УНН.
детали
В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют.
В Азовском море 7 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
В Средиземном море 4 вражеских корабля, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.
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