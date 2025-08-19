росія продає вкрадену в України пшеницю 70 країнам - Спротив
Київ • УНН
росія перетворила викрадене українське зерно на прибутковий бізнес. Близько 70 країн, включаючи Єгипет, Туреччину та Іран, закуповують цю пшеницю.
Як зазначено, у новому сезоні "кремль знову прагне утримати першість на ринку за рахунок тимчасово окупованих територій України".
"Це масштабне зернове мародерство - злочин, за який відповідатимуть усі причетні: від чиновників до міжнародних посередників", - наголосили у ЦНС.
