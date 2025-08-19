$41.260.08
12:26 • 24115 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 41135 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 39808 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 40176 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 29348 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 24424 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 92260 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 71163 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 85108 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103194 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
россия продает украденную у Украины пшеницу 70 странам - Сопротивление

Киев • УНН

 • 12 просмотра

россия превратила похищенное украинское зерно в прибыльный бизнес. Около 70 стран, включая Египет, Турцию и Иран, закупают эту пшеницу.

россия продает украденную у Украины пшеницу 70 странам - Сопротивление

Оккупанты превратили украинское зерно в прибыльный бизнес: украденную пшеницу закупают около 70 государств, среди которых Египет, Турция и Иран, сообщает ЦНС, передает УНН.

Оккупанты превратили украденное украинское зерно в глобальный бизнес. Так называемую "российскую" пшеницу закупают 70 стран, в частности Египет, Турция и Иран.

- говорится в сообщении.

Как отмечено, в новом сезоне "кремль снова стремится удержать первенство на рынке за счет временно оккупированных территорий Украины".

"Это масштабное зерновое мародерство - преступление, за которое будут отвечать все причастные: от чиновников до международных посредников", - подчеркнули в ЦНС.

Оккупанты "выращивают" ручных пропагандистов из украинской молодежи на ВОТ Херсонщины - ЦНС19.08.25, 08:04 • 3050 просмотров

Алена Уткина

Новости Мира
Херсонская область
Турция
Египет
Украина
Иран