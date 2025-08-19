россия продает украденную у Украины пшеницу 70 странам - Сопротивление
Киев • УНН
Оккупанты превратили украинское зерно в прибыльный бизнес: украденную пшеницу закупают около 70 государств, среди которых Египет, Турция и Иран, сообщает ЦНС, передает УНН.
Оккупанты превратили украденное украинское зерно в глобальный бизнес. Так называемую "российскую" пшеницу закупают 70 стран, в частности Египет, Турция и Иран.
Как отмечено, в новом сезоне "кремль снова стремится удержать первенство на рынке за счет временно оккупированных территорий Украины".
"Это масштабное зерновое мародерство - преступление, за которое будут отвечать все причастные: от чиновников до международных посредников", - подчеркнули в ЦНС.
