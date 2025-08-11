росія планує розширювати “військово-технічну співпрацю” з Індією - джерело
Київ • УНН
росія та Індія планують розширити військово-технічну співпрацю, про що стало відомо українській розвідці. У вересні в санкт-петербурзі відбудеться засідання робочої підгрупи для обговорення планів на 2025-2026 роки.
Головне управління розвідки Міноборони дізналося про плани ворога щодо розширення військово-технічної співпраці між росією та Індією. Зокрема, у вересні у російському санкт-петербурзі планується проведення четвертого засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці. Про це пише УНН з посиланням на джерела в українській розвідці.
За даними розвідки, зокрема з 15 по 18 вересня у санкт-петербурзі планується проведення четвертого засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці. Протягом чотирьох днів індійська та російські делегації збираються розробити та погодити плани заходів двосторонньої взаємодії у військовій сфері між росією та Індією у 2025-2026 роках. Зокрема на зустрічі планують обговорити питання оборонної співпраці, військової підготовки та проведення спільних військових навчань
Співрозмовник зазначає, що перемовини відбудуться на базі Центрального військово-морського музею у санкт-петербурзі. Незважаючи, на режим повної секретності запланованого заходу, українська розвідка володіє детальною програмою засідання російсько-індійської комісії, одним із пунктів якої є "відвідування індійською делегацією крейсеру Аврора".
Джерело додає, що станом на сьогодні росія та Індія спільно виробляють крилаті надзвукові ракети PJ-10 BrahMos. Ще один спільний проєкт - це компанія Indo-Russian Rifles Private Limited, яка у 2019 році почала виробництво в Індії автоматів АК-203 для повного переозброєння індійської армії.
