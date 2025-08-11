$41.390.07
12:35 • 21735 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 44472 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 36070 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 90311 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 108348 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 96274 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 68363 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 117140 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 204282 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 129520 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
россия планирует расширять “военно-техническое сотрудничество” с Индией - источник

Киев • УНН

 • 720 просмотра

россия и Индия планируют расширить военно-техническое сотрудничество, о чем стало известно украинской разведке. В сентябре в санкт-петербурге состоится заседание рабочей подгруппы для обсуждения планов на 2025-2026 годы.

россия планирует расширять “военно-техническое сотрудничество” с Индией - источник

Главное управление разведки Минобороны узнало о планах врага по расширению военно-технического сотрудничества между россией и Индией. В частности, в сентябре в российском санкт-петербурге планируется проведение четвертого заседания рабочей подгруппы российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в украинской разведке.

По данным разведки, в частности с 15 по 18 сентября в санкт-петербурге планируется проведение четвертого заседания рабочей подгруппы российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. В течение четырех дней индийская и российские делегации собираются разработать и согласовать планы мероприятий двустороннего взаимодействия в военной сфере между россией и Индией в 2025-2026 годах. В частности, на встрече планируют обсудить вопросы оборонного сотрудничества, военной подготовки и проведения совместных военных учений 

- рассказал источник.

Собеседник отмечает, что переговоры состоятся на базе Центрального военно-морского музея в санкт-петербурге. Несмотря на режим полной секретности запланированного мероприятия, украинская разведка располагает подробной программой заседания российско-индийской комиссии, одним из пунктов которой является "посещение индийской делегацией крейсера Аврора".

Источник добавляет, что на сегодняшний день россия и Индия совместно производят крылатые сверхзвуковые ракеты PJ-10 BrahMos. Еще один совместный проект - это компания Indo-Russian Rifles Private Limited, которая в 2019 году начала производство в Индии автоматов АК-203 для полного перевооружения индийской армии.

Напомним

Цена на российскую нефть Urals в Индии продолжает падение. Дисконт к эталонному сорту NSD уже превысил $5 за баррель. Причина – снижение спроса со стороны индийских НПЗ, которые переориентируются на американскую и ближневосточную нефть на фоне риска санкций.

Павел Башинский

ВойнаНовости Мира
Главное управление разведки Украины
Индия