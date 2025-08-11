россия планирует расширять “военно-техническое сотрудничество” с Индией - источник
Киев • УНН
россия и Индия планируют расширить военно-техническое сотрудничество, о чем стало известно украинской разведке. В сентябре в санкт-петербурге состоится заседание рабочей подгруппы для обсуждения планов на 2025-2026 годы.
Главное управление разведки Минобороны узнало о планах врага по расширению военно-технического сотрудничества между россией и Индией. В частности, в сентябре в российском санкт-петербурге планируется проведение четвертого заседания рабочей подгруппы российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в украинской разведке.
По данным разведки, в частности с 15 по 18 сентября в санкт-петербурге планируется проведение четвертого заседания рабочей подгруппы российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. В течение четырех дней индийская и российские делегации собираются разработать и согласовать планы мероприятий двустороннего взаимодействия в военной сфере между россией и Индией в 2025-2026 годах. В частности, на встрече планируют обсудить вопросы оборонного сотрудничества, военной подготовки и проведения совместных военных учений
Собеседник отмечает, что переговоры состоятся на базе Центрального военно-морского музея в санкт-петербурге. Несмотря на режим полной секретности запланированного мероприятия, украинская разведка располагает подробной программой заседания российско-индийской комиссии, одним из пунктов которой является "посещение индийской делегацией крейсера Аврора".
Источник добавляет, что на сегодняшний день россия и Индия совместно производят крылатые сверхзвуковые ракеты PJ-10 BrahMos. Еще один совместный проект - это компания Indo-Russian Rifles Private Limited, которая в 2019 году начала производство в Индии автоматов АК-203 для полного перевооружения индийской армии.
Цена на российскую нефть Urals в Индии продолжает падение. Дисконт к эталонному сорту NSD уже превысил $5 за баррель. Причина – снижение спроса со стороны индийских НПЗ, которые переориентируются на американскую и ближневосточную нефть на фоне риска санкций.