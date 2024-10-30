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росія перекидає нові військові підрозділи на Запоріжжі та Донеччині - Андрющенко

Київ • УНН

 • 16335 перегляди

Окупанти стягують нові підрозділи до Токмака, Вугледара, Волноваського та Маріупольського районів. Спостерігається значна активність ворожої авіації та штурмових підрозділів вздовж лінії фронту.

росія перекидає нові військові підрозділи на Запоріжжі та Донеччині - Андрющенко

На Запоріжжі та Донеччині росія перекидає нові підрозділи ближче до лінії фронту – до Токмака,. Вугледару, Волноваського та Маріупольського районів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

Спостерігаємо значне пересування нових військових сил. Зафіксовано прибуття нових підрозділів із рф, які перекидаються через Бердянський напрямок ближче до Токмака. Також помічаємо, як підрозділи просуваються ближче до лінії фронту, до Вугледару, Волноваського району та на північ Маріупольського району. В маріупольсько-бердянській агломерації, де тривала підготовка нових контрактників, процес майже завершено

- зауважив Андрющенко.

За його словами, спостерігається значне перекидання живої сили, зокрема штурмових підрозділів, від Бердянська до Токмака.

Це все формує активність уздовж лінії фронту на Запорізькому напрямку від Гуляйполя до Вугледара. Крім того, зафіксована активна ворожа авіація, як гвинтокрили, так і літаки, які здійснюють пуски КАБів і ракет. Це свідчить про агресивні дії в районі Вугледара, де противник намагається штурмувати. Подібну активність авіації ми спостерігали під час окупації Вугледара, після чого була певна оперативна пауза, але зараз спостерігається знову активізація

- додав Андрющенко.

Нагадаємо

За минулу добу відбулося 175 бойових зіткнень, з яких 85 - на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 77 авіаударів та здійснив понад 4750 обстрілів.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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