россия перебрасывает новые военные подразделения в Запорожье и Донецкой области - Андрющенко

В Запорожье и Донецкой области россия перебрасывает новые подразделения ближе к линии фронта - в Токмак, Угледар, Волновахского и Мариупольского районов. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Наблюдаем значительное передвижение новых военных сил. Зафиксировано прибытие новых подразделений из РФ, которые перебрасываются через Бердянское направление ближе к Токмаку. Также замечаем, как подразделения продвигаются ближе к линии фронта, к Угледару, Волновахскому району и на север Мариупольского района. В мариупольско-бердянской агломерации, где продолжалась подготовка новых контрактников, процесс почти завершен - отметил Андрющенко.

По его словам, наблюдается значительная переброска живой силы, в частности штурмовых подразделений, от Бердянска до Токмака.

Это все формирует активность вдоль линии фронта на Запорожском направлении от Гуляйполя до Угледара. Кроме того, зафиксирована активная вражеская авиация, как вертолеты, так и самолеты, которые осуществляют пуски КАБов и ракет. Это свидетельствует об агрессивных действиях в районе Угледара, где противник пытается штурмовать. Подобную активность авиации мы наблюдали во время оккупации Угледара, после чего была определенная оперативная пауза, но сейчас наблюдается снова активизация - добавил Андрющенко.

Напомним

За минувшие сутки произошло 175 боевых столкновений, из которых 85 - на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 77 авиаударов и совершил более 4750 обстрелов.

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