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175 боїв на фронті: де окупанти атакували найбільше

Київ • УНН

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За минулу добу відбулося 175 бойових зіткнень, з яких 85 - на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 77 авіаударів та здійснив понад 4750 обстрілів.

175 боїв на фронті: де окупанти атакували найбільше

175 боїв сталося на фронті минулої доби, майже половина з них - на Покровському та Курахівському напрямках, на першому українські воїни зупиняли штурмові і наступальні дії ворога у тому числі у бік Селидового, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 30 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень", - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 77 авіаударів, зокрема, скинув 156 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4750 обстрілів, з них 148 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень близько 1400 дронів-камікадзе.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони, як повідомляється, завдали одинадцять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, знищено одну артилерійську систему та дві інші важливі цілі противника.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Чернещина, Новомихайлівка, Невське, Терни, Торське, Серебрянка та Ямполівка.

Ворог 13 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували, у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Торецька, та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Красний Яр, Селидове та Вишневе. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Промінь.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Основні зусилля ворог прикладав у районах Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка, Берестки, Іллінка та Трудове.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції чотири рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

"Триває операція у Курській області", - ідеться у повідомленні.

Як вказали у Генштабі, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Ще плюс 1560 окупантів, 2 засоби ППО і 28 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога30.10.24, 08:03 • 16730 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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