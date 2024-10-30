175 боев на фронте: где оккупанты атаковали больше всего

175 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, почти половина из них - на Покровском и Кураховском направлениях, на первом украинские воины останавливали штурмовые и наступательные действия врага в том числе в сторону Селидово, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 30 октября, пишет УНН.

Детали

«В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений», - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 77 авиаударов, в частности, сбросил 156 КАБ. Кроме этого, совершил более 4750 обстрелов, из них 148 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений около 1400 дронов-камикадзе.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как сообщается, нанесли одиннадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, уничтожена одна артиллерийская система и две другие важные цели противника.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении состоялось четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосиново, Берестового, Богуславки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Чернещина, Новомихайловка, Невское, Терны, Торское, Серебрянка и Ямполовка.

Враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали, в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку Торецка, и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Красный Яр, Селидово и Вишневое. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Проминь.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки. Основные усилия враг прикладывал в районах Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка, Екатериновка, Берестки, Ильинка и Трудовое.

На Времовском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции четыре раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

«Продолжается операция в Курской области», - говорится в сообщении.

Как указали в Генштабе, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1560 оккупантов, 2 средства ПВО и 28 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага