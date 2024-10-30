Еще плюс 1560 оккупантов, 2 средства ПВО и 28 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1560 российских оккупантов. Общие потери врага достигли 693 640 человек, также уничтожено значительное количество военной техники.
Общие боевые потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2024 года составляют около 693 тысяч 640 человек, в том числе 1560 человек - за минувшие сутки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава - около 693 640 (+1560) человек,
- танков - 9137 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 18 433 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 19 955 (+38) ед,
- РСЗО - 1242 (+1) ед,
- средства ППО - 986 (+2) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 979 (+40),
- крылатые ракеты - 2625 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 840 (+91) ед,
- специальная техника - 3567 (+1) ед.
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