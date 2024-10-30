Еще плюс 1560 оккупантов, 2 средства ПВО и 28 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1560 российских оккупантов. Общие потери врага достигли 693 640 человек, также уничтожено значительное количество военной техники.

Общие боевые потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2024 года составляют около 693 тысяч 640 человек, в том числе 1560 человек - за минувшие сутки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава - около 693 640 (+1560) человек,
  • танков - 9137 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 18 433 (+29) ед,
  • артиллерийских систем - 19 955 (+38) ед,
  • РСЗО - 1242 (+1) ед,
  • средства ППО - 986 (+2) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 979 (+40),
  • крылатые ракеты - 2625 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27 840 (+91) ед,
  • специальная техника - 3567 (+1) ед.

В россии заявили об атаке БПЛА на 6 областей, якобы сбили 23 беспилотника30 октября 2024, 05:33 • 9665 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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