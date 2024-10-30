Ще плюс 1560 окупантів, 2 засоби ППО і 28 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1560 російських окупантів. Загальні втрати ворога сягнули 693 640 осіб, також знищено значну кількість військової техніки.
Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 30 жовтня 2024 року становлять близько 693 тисяч 640 осіб, зокрема 1560 осіб - за минулу добу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 693 640 (+1560) осіб,
- танків ‒ 9137 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 433 (+29) од,
- артилерійських систем – 19 955 (+38) од,
- РСЗВ – 1242 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 986 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 979 (+40),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 840 (+91) од,
- спеціальна техніка ‒ 3567 (+1) од.
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