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У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
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MIM-104 Patriot

У росії заявили про атаку БПЛА на 6 областей, нібито збили 23 безпілотники

Київ • УНН

 • 17561 перегляди

Міноборони рф повідомило про атаку 23 українських дронів на шість областей росії. За їхніми даними, всі безпілотники були збиті системами ППО.

У росії заявили про атаку БПЛА на 6 областей, нібито збили 23 безпілотники

У російському Міноборони заявили, що території шести областей росії вночі атакували 23 безпілотники. Про це повідомляє міністерство оборони рф, пише УНН.

Деталі

російське відомство повідомило про нібито перехоплення і знищення 23 українських безпілотників, зокрема сім - над територією ростовської області, 5 - над Курської, 4 - над смоленської, по три - над територіями орловської та брянської областей та один - над територією білгородської області.

У москві спалахнула масштабна пожежа біля академії водних видів спорту 29.10.24, 18:24 • 17245 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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