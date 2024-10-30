У росії заявили про атаку БПЛА на 6 областей, нібито збили 23 безпілотники
Київ • УНН
Міноборони рф повідомило про атаку 23 українських дронів на шість областей росії. За їхніми даними, всі безпілотники були збиті системами ППО.
У російському Міноборони заявили, що території шести областей росії вночі атакували 23 безпілотники. Про це повідомляє міністерство оборони рф, пише УНН.
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російське відомство повідомило про нібито перехоплення і знищення 23 українських безпілотників, зокрема сім - над територією ростовської області, 5 - над Курської, 4 - над смоленської, по три - над територіями орловської та брянської областей та один - над територією білгородської області.
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