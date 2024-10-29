У москві спалахнула масштабна пожежа біля академії водних видів спорту
Київ • УНН
На території академії Ушакова у Срібному Бору загорілась двоповерхова дерев'яна будівля. Пожежа охопила 200 квадратних метрів, постраждалих немає.
У столиці рф сталась пожежа на території академії водних видів спорту Ушакова у Срібному Бору, передає УНН із посиланням на Shot.
За даними Shot, горить дерев'яна споруда
"Наразі пожежники борються з вогнем, який охопив двоповерхову будівлю на вулиці Таманській. Площа пожежі – 200 квадратів. Постраждалих немає. Причини займання уточнюються", - йдеться у повідомленні.