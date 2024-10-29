В москве вспыхнул масштабный пожар возле академии водных видов спорта
Киев • УНН
На территории академии Ушакова в Серебряном Бору загорелось двухэтажное деревянное здание. Пожар охватил 200 квадратных метров, пострадавших нет.
В столице рф произошел пожар на территории академии водных видов спорта Ушакова в Серебряном Бору, передает УНН со ссылкой на Shot.
По данным Shot, горит деревянная постройка
"Сейчас пожарные борются с огнем, который охватил двухэтажное здание на улице Таманской. Площадь пожара - 200 квадратов. Пострадавших нет. Причины возгорания уточняются", - говорится в сообщении.