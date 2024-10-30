В россии заявили об атаке БПЛА на 6 областей, якобы сбили 23 беспилотника

В российском Минобороны заявили, что территории шести областей россии ночью атаковали 23 беспилотника. Об этом сообщает министерство обороны рф, пишет УНН.

Детали

российское ведомство сообщило о якобы перехвате и уничтожении 23 украинских беспилотников, в том числе семь - над территорией ростовской области, 5 - над курской, 4 - над смоленской, по три - над территориями орловской и брянской областей и один - над территорией Белгородской области.

В москве вспыхнул масштабный пожар возле академии водных видов спорта