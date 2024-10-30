В россии заявили об атаке БПЛА на 6 областей, якобы сбили 23 беспилотника
Киев • УНН
Минобороны рф сообщило об атаке 23 украинских дронов на шесть областей россии. По их данным, все беспилотники были сбиты системами ПВО.
В российском Минобороны заявили, что территории шести областей россии ночью атаковали 23 беспилотника. Об этом сообщает министерство обороны рф, пишет УНН.
Детали
российское ведомство сообщило о якобы перехвате и уничтожении 23 украинских беспилотников, в том числе семь - над территорией ростовской области, 5 - над курской, 4 - над смоленской, по три - над территориями орловской и брянской областей и один - над территорией Белгородской области.
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