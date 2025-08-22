росія не хоче завершувати війну, вони роблять все, щоб Трамп не накладав на них санкції - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що москва не хоче завершувати війну, висовуючи ультиматуми, щоб президент США Дональд Трамп не накладав санкції на рф. Про це Глава держави сказав на спільній пресконференції із Генсеком НАТО Марком Рютте у Києві у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Тиждень тому, чи два тижні тому росія була там, де вона і знаходиться, і знаходилася. Вона не хоче, і не хотіла зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, і завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни. Вони роблять все, щоб президент Трамп не накладав на них санкції, і роблять все, щоб США не тиснули тим тиском, які у США є. Ось, що робить росія. Їх бажання точно не змінилися", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що "росіяни пробують зараз щось ще зробити, щоб не зустрічатися".

"Питання ж не просто у зустрічі, питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. Зустріч це один із компонентів того, як закінчити війну. А так, як вони не хочуть закінчувати, вони будуть шукати простір для цього. Треба, щоб цей простір зменшувався", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що москва робить усе, аби зірвати дипломатичні зустрічі щодо припинення війни, тоді як Україна відкрита до продуктивних перемовин. Він наголосив, що якщо росія відмовиться від дипломатичного шляху вирішення війни, потрібні потужні санкційні пакети.