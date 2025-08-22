$41.220.16
Ексклюзив
13:07 • 1048 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 2888 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 10767 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 12993 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 10527 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 11888 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 10655 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 13083 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22311 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 44781 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Популярнi новини
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні22 серпня, 04:16 • 11399 перегляди
Втрати росіян за добу 21 серпня: 790 солдатів та 33 крилаті ракети22 серпня, 04:29 • 3552 перегляди
Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасилиVideo22 серпня, 05:44 • 4966 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 12365 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 7100 перегляди
росія не хоче завершувати війну, вони роблять все, щоб Трамп не накладав на них санкції - Зеленський

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія не хоче завершувати війну, висуваючи ультиматуми. Це робиться для того, щоб президент США Дональд Трамп не накладав на рф санкції.

росія не хоче завершувати війну, вони роблять все, щоб Трамп не накладав на них санкції - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що москва не хоче завершувати війну, висовуючи ультиматуми, щоб президент США Дональд Трамп не накладав санкції на рф. Про це Глава держави сказав на спільній пресконференції із Генсеком НАТО Марком Рютте у Києві у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Тиждень тому, чи два тижні тому росія була там, де вона і знаходиться, і знаходилася. Вона не хоче, і не хотіла зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, і завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни. Вони роблять все, щоб президент Трамп не накладав на них санкції, і роблять все, щоб США не тиснули тим тиском, які у США є. Ось, що робить росія. Їх бажання точно не змінилися", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що "росіяни пробують зараз щось ще зробити, щоб не зустрічатися".

"Питання ж не просто у зустрічі, питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. Зустріч це один із компонентів того, як закінчити війну. А так, як вони не хочуть закінчувати, вони будуть шукати простір для цього. Треба, щоб цей простір зменшувався", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що москва робить усе, аби зірвати дипломатичні зустрічі щодо припинення війни, тоді як Україна відкрита до продуктивних перемовин. Він наголосив, що якщо росія відмовиться від дипломатичного шляху вирішення війни, потрібні потужні санкційні пакети.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ