россия не хочет заканчивать войну, они делают все, чтобы Трамп не накладывал на них санкции - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва не хочет завершать войну, выдвигая ультиматумы, чтобы президент США Дональд Трамп не накладывал санкции на рф. Об этом Глава государства сказал на совместной пресс-конференции с Генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

"Неделю назад, или две недели назад россия была там, где она и находится, и находилась. Она не хочет, и не хотела сейчас заканчивать войну. Она хочет выдвигать ультиматумы, и благодаря ультиматумам отсрочить возможность окончания этой войны. Они делают все, чтобы президент Трамп не накладывал на них санкции, и делают все, чтобы США не давили тем давлением, которое у США есть. Вот, что делает Россия. Их желания точно не изменились", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "россияне пробуют сейчас что-то еще сделать, чтобы не встречаться".

"Вопрос же не просто во встрече, вопрос в том, что они не хотят заканчивать войну. Встреча это один из компонентов того, как закончить войну. А так, как они не хотят заканчивать, они будут искать пространство для этого. Надо, чтобы это пространство уменьшалось", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что москва делает все, чтобы сорвать дипломатические встречи по прекращению войны, тогда как Украина открыта к продуктивным переговорам. Он подчеркнул, что если Россия откажется от дипломатического пути решения войны, нужны мощные санкционные пакеты.