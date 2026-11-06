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The New York Times

росія готує ветеранів війни проти України до роботи в держорганах без вищої освіти

Київ • УНН

 • 194 перегляди

путін доручив підготувати ветеранів війни проти України до роботи в держуправлінні без вищої освіти. Ініціатива може посилити мілітаризацію ТОТ.

росія готує ветеранів війни проти України до роботи в держорганах без вищої освіти

російський диктатор путін доручив розробити окрему програму для підготовки російських ветеранів до роботи в органах державного управління. Тепер вони зможуть отримати адміністративні посади без вищої освіти. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

путін доручив створити окрему програму підготовки ветеранів війни проти України до роботи в органах державного управління. Йдеться про можливість обіймати адміністративні посади навіть без вищої освіти, для чого планують запровадити спеціальні курси та систему навчання. Подібна ініціатива створює для кремля додатковий кадровий ресурс, який потенційно може використовуватися і на тимчасово окупованих територіях України. Замість професійних управлінців окупаційна система отримуватиме можливість залучати колишніх військових, лояльних до російської влади, але без необхідної фахової підготовки

- йдеться у дописі.

За наявною інформацією, для ТОТ це означає ризик подальшої мілітаризації окупаційного управління.

Адміністративні посади можуть дедалі частіше ставати винагородою за участь у війні, а не результатом професійної підготовки. Ветеранів російської армії можуть інтегрувати в систему управління захопленими українськими територіями, посилюючи залежність місцевих адміністрацій від військових структур кремля

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

кремль розраховує на обрання значної кількості російських ветеранів бойових дій в Україні до державної думи росії на виборах у вересні 2026 року - зокрема, за списками партії "єдіная росія".

Алла Кіосак

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