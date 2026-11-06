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россия готовит ветеранов войны против Украины к работе в государственных органах без высшего образования

Киев • УНН

 • 954 просмотра

путин поручил подготовить ветеранов войны против Украины к работе в государственном управлении без высшего образования. Инициатива может усилить милитаризацию ВОТ.

россия готовит ветеранов войны против Украины к работе в государственных органах без высшего образования

российский диктатор путин поручил разработать отдельную программу для подготовки российских ветеранов к работе в органах государственного управления. Теперь они смогут получить административные должности без высшего образования. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

путин поручил создать отдельную программу подготовки ветеранов войны против Украины к работе в органах государственного управления. Речь идет о возможности занимать административные должности даже без высшего образования, для чего планируют внедрить специальные курсы и систему обучения. Подобная инициатива создает для кремля дополнительный кадровый ресурс, который потенциально может использоваться и на временно оккупированных территориях Украины. Вместо профессиональных управленцев оккупационная система получит возможность привлекать бывших военных, лояльных к российской власти, но без необходимой профессиональной подготовки

- говорится в сообщении.

По имеющейся информации, для ВОТ это означает риск дальнейшей милитаризации оккупационного управления.

Административные должности могут все чаще становиться наградой за участие в войне, а не результатом профессиональной подготовки. Ветеранов российской армии могут интегрировать в систему управления захваченными украинскими территориями, усиливая зависимость местных администраций от военных структур кремля

- говорится в сообщении.

Напомним

кремль рассчитывает на избрание значительного количества российских ветеранов боевых действий в Украине в государственную думу россии на выборах в сентябре 2026 года - в частности, по спискам партии "единая россия".

Алла Киосак

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