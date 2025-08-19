росія “годує” 70 країн світу вкраденою в України пшеницею - ЦНС
Київ • УНН
росіяни продають вкрадене українське зерно 70 країнам, включаючи Єгипет, Туреччину та Іран. кремль прагне зберегти лідерство на ринку за рахунок окупованих територій України.
Російські окупанти перетворили вкрадене українське зерно на глобальний бізнес. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що так звану "російську" пшеницю закуповують 70 країн, зокрема Єгипет, Туреччина та Іран.
У новому сезоні кремль знову прагне утримати першість на ринку - за рахунок тимчасово окупованих територій України
У ЦНС називають це масштабним зерновим мародерством - злочином, "за який відповідатимуть усі причетні: від чиновників до міжнародних посередників".
Нагадаємо
За даними ЦНС, загарбники вже вивезли з тимчасово окупованих українських територій 2,5 мільйона тонн пшениці нового врожаю.
Ворог знищує хлібні поля на Харківщині: 60 гектарів пшениці згоріло - ДСНС14.07.25, 02:19 • 28436 переглядiв