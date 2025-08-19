$41.340.11
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 26689 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 22425 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 18929 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 29722 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 76630 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 48153 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 75820 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 47657 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 132785 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
росія "годує" 70 країн світу вкраденою в України пшеницею - ЦНС

Київ • УНН

 • 1392 перегляди

росіяни продають вкрадене українське зерно 70 країнам, включаючи Єгипет, Туреччину та Іран. кремль прагне зберегти лідерство на ринку за рахунок окупованих територій України.

Російські окупанти перетворили вкрадене українське зерно на глобальний бізнес. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що так звану "російську" пшеницю закуповують 70 країн, зокрема Єгипет, Туреччина та Іран.

У новому сезоні кремль знову прагне утримати першість на ринку - за рахунок тимчасово окупованих територій України

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС називають це масштабним зерновим мародерством - злочином, "за який відповідатимуть усі причетні: від чиновників до міжнародних посередників".

Нагадаємо

За даними ЦНС, загарбники вже вивезли з тимчасово окупованих українських територій 2,5 мільйона тонн пшениці нового врожаю.

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Туреччина
Єгипет
Україна
Іран