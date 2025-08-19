$41.340.11
Россия «кормит» 70 стран мира украденной у Украины пшеницей - ЦНС

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Россияне продают украденное украинское зерно 70 странам, включая Египет, Турцию и Иран. Кремль стремится сохранить лидерство на рынке за счет оккупированных территорий Украины.

Россия «кормит» 70 стран мира украденной у Украины пшеницей - ЦНС

Российские оккупанты превратили украденное украинское зерно в глобальный бизнес. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что так называемую "российскую" пшеницу закупают 70 стран, в том числе Египет, Турция и Иран.

В новом сезоне кремль снова стремится удержать первенство на рынке - за счет временно оккупированных территорий Украины

- говорится в сообщении.

В ЦНС называют это масштабным зерновым мародерством - преступлением, "за которое будут отвечать все причастные: от чиновников до международных посредников".

Напомним

По данным ЦНС, захватчики уже вывезли с временно оккупированных украинских территорий 2,5 миллиона тонн пшеницы нового урожая.

Вадим Хлюдзинский

