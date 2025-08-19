Россия «кормит» 70 стран мира украденной у Украины пшеницей - ЦНС
Киев • УНН
Россияне продают украденное украинское зерно 70 странам, включая Египет, Турцию и Иран. Кремль стремится сохранить лидерство на рынке за счет оккупированных территорий Украины.
Российские оккупанты превратили украденное украинское зерно в глобальный бизнес. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что так называемую "российскую" пшеницу закупают 70 стран, в том числе Египет, Турция и Иран.
В новом сезоне кремль снова стремится удержать первенство на рынке - за счет временно оккупированных территорий Украины
В ЦНС называют это масштабным зерновым мародерством - преступлением, "за которое будут отвечать все причастные: от чиновников до международных посредников".
Напомним
По данным ЦНС, захватчики уже вывезли с временно оккупированных украинских территорий 2,5 миллиона тонн пшеницы нового урожая.
Враг уничтожает хлебные поля на Харьковщине: 60 гектаров пшеницы сгорело - ГСЧС14.07.25, 02:19 • 28436 просмотров