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Враг уничтожает хлебные поля на Харьковщине: 60 гектаров пшеницы сгорело - ГСЧС

Киев • УНН

 • 174 просмотра

российская авиация нанесла удар по хлебному полю возле села Шевченково Купянского района на Харьковщине. В результате попадания управляемой авиабомбы загорелось 60 гектаров пшеницы, жертв и пострадавших нет.

Враг уничтожает хлебные поля на Харьковщине: 60 гектаров пшеницы сгорело - ГСЧС

Враг цинично уничтожает хлебные поля на Харьковщине. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что накануне российская авиация нанесла очередной коварный удар - на этот раз целью стало хлебное поле недалеко от села Шевченково Купянского района (Харьковская область).

В результате попадания управляемой авиабомбы загорелась пшеница на площади 60 гектаров

- констатировали в ГСЧС.

Там добавили, что к ликвидации пожара было привлечено 8 спасателей на пожарной автоцистерне. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним

В июне в результате атаки россиян БпЛА на Херсонщину сгорело около 20 гектаров посева пшеницы.

Россияне дважды атаковали Купянск 8 июля: есть погибший и раненые09.07.25, 00:39 • 1871 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаАгроновости
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Херсонская область
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