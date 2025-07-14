Враг уничтожает хлебные поля на Харьковщине: 60 гектаров пшеницы сгорело - ГСЧС
Киев • УНН
российская авиация нанесла удар по хлебному полю возле села Шевченково Купянского района на Харьковщине. В результате попадания управляемой авиабомбы загорелось 60 гектаров пшеницы, жертв и пострадавших нет.
Враг цинично уничтожает хлебные поля на Харьковщине. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что накануне российская авиация нанесла очередной коварный удар - на этот раз целью стало хлебное поле недалеко от села Шевченково Купянского района (Харьковская область).
В результате попадания управляемой авиабомбы загорелась пшеница на площади 60 гектаров
Там добавили, что к ликвидации пожара было привлечено 8 спасателей на пожарной автоцистерне. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Напомним
В июне в результате атаки россиян БпЛА на Херсонщину сгорело около 20 гектаров посева пшеницы.
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