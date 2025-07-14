Враг уничтожает хлебные поля на Харьковщине: 60 гектаров пшеницы сгорело - ГСЧС

Враг цинично уничтожает хлебные поля на Харьковщине. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что накануне российская авиация нанесла очередной коварный удар - на этот раз целью стало хлебное поле недалеко от села Шевченково Купянского района (Харьковская область).

В результате попадания управляемой авиабомбы загорелась пшеница на площади 60 гектаров - констатировали в ГСЧС.

Там добавили, что к ликвидации пожара было привлечено 8 спасателей на пожарной автоцистерне. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним

В июне в результате атаки россиян БпЛА на Херсонщину сгорело около 20 гектаров посева пшеницы.

Россияне дважды атаковали Купянск 8 июля: есть погибший и раненые