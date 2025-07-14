Ворог знищує хлібні поля на Харківщині: 60 гектарів пшениці згоріло - ДСНС
Київ • УНН
російська авіація завдала удару по хлібному полю біля села Шевченкове Куп’янського району на Харківщині. Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілося 60 гектарів пшениці, жертв та постраждалих немає.
Ворог цинічно знищує хлібні поля на Харківщині. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує УНН.
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Зазначається, що напередодні російська авіація завдала чергового підступного удару - цього разу ціллю стало хлібне поле неподалік села Шевченкове Куп’янського району (Харківська область).
Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів
Там додали, що до ліквідації пожежі було залучено 8 рятувальників на пожежній автоцистерні. На щастя, жертв та постраждалих немає.
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У червні внаслідок атаки росіян БпЛА на Херсонщину згоріло близько 20 гектарів посіву пшениці.
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