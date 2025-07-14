Ворог знищує хлібні поля на Харківщині: 60 гектарів пшениці згоріло - ДСНС

Ворог цинічно знищує хлібні поля на Харківщині. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує УНН.

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Зазначається, що напередодні російська авіація завдала чергового підступного удару - цього разу ціллю стало хлібне поле неподалік села Шевченкове Куп’янського району (Харківська область).

Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів - констатували в ДСНС.

Там додали, що до ліквідації пожежі було залучено 8 рятувальників на пожежній автоцистерні. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо

У червні внаслідок атаки росіян БпЛА на Херсонщину згоріло близько 20 гектарів посіву пшениці.

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