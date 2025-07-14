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Ворог знищує хлібні поля на Харківщині: 60 гектарів пшениці згоріло - ДСНС

Київ • УНН

 • 202 перегляди

російська авіація завдала удару по хлібному полю біля села Шевченкове Куп’янського району на Харківщині. Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілося 60 гектарів пшениці, жертв та постраждалих немає.

Ворог знищує хлібні поля на Харківщині: 60 гектарів пшениці згоріло - ДСНС

Ворог цинічно знищує хлібні поля на Харківщині. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що напередодні російська авіація завдала чергового підступного удару - цього разу ціллю стало хлібне поле неподалік села Шевченкове Куп’янського району (Харківська область).

Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів

- констатували в ДСНС.

Там додали, що до ліквідації пожежі було залучено 8 рятувальників на пожежній автоцистерні. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо

У червні внаслідок атаки росіян БпЛА на Херсонщину згоріло близько 20 гектарів посіву пшениці.

росіяни двічі атакували Куп'янск 8 липня: є загиблий і поранені09.07.25, 00:39 • 1871 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаАгроновини
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Херсонська область
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