росія демонструє зневагу до США та мирних переговорів, завдаючи ударів по Україні - екс-глава МЗС Литви Лінкявічюс

$41.380.02
48.170.16
ukenru
21 серпня, 14:24 • 18203 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 21022 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 26919 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 16650 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 29090 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 69361 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 77516 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 80256 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102207 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 231830 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.6м/с
78%
745мм
Популярнi новини
Toyota використовує старі акумулятори для живлення автозаводу Mazda - ЗМІ21 серпня, 13:41 • 5220 перегляди
Сили оборони зачистили 6 населених пунктів від росіян на Покровському напрямку - Сирський21 серпня, 15:09 • 4506 перегляди
Удар рф по Мукачеву: кількість постраждалих зросла до 2317:31 • 7152 перегляди
Білий дім висміяв ідею рф стати одним із гарантів безпеки України18:10 • 8356 перегляди
Єврокомісар ставить під сумнів реальний авторитет путіна на тлі заяв лаврова20:25 • 6002 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 18203 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 26919 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 106037 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 129663 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 231830 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Петер Сіярто
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 73555 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 67686 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 66189 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 92627 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 106942 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Крилата ракета
Футбол
The Guardian

росія демонструє зневагу до США та мирних переговорів, завдаючи ударів по Україні - екс-глава МЗС Литви Лінкявічюс

Київ • УНН

 • 44 перегляди

За словами Лінаса Лінкявічюса, росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши близько 600 безпілотників і 40 ракет, зокрема по американському заводу. Це є приниженням США та демонстрацією незгоди кремля з мирними ініціативами.

росія демонструє зневагу до США та мирних переговорів, завдаючи ударів по Україні - екс-глава МЗС Литви Лінкявічюс

росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши близько 600 безпілотників і 40 ракет, у тому числі по американському заводу. Такі дії експерти розглядають як спробу продемонструвати незгоду кремля з мирними ініціативами. Про це пише УНН із посиланням на ексглаву МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса.

росіяни явно нервують, що "сеанс гіпнозу" путіна на Алясці може провалитися

- зазначив Лінкявічюс.

Як зазначив ексглава МЗС Литви, цей удар не лише сигналізує про нервозність російського керівництва, а й є відкритим приниженням США та їхніх зусиль у врегулюванні конфлікту. 

Нагадаємо

У ніч на 21 серпня росіяни випустили по Україні 574 ударних дрони та 40 ракет.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку рф, вказавши, що цього удару росіяни завдали так, "наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну", і потрібна реакція на це, і зауваживши, що досі немає жодного сигналу з москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну.

Атака рф на Мукачево: уже 19 постраждалих, масштабну пожежу локалізували 21.08.25, 14:16 • 2580 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Крилата ракета
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Безпілотний літальний апарат