росія демонструє зневагу до США та мирних переговорів, завдаючи ударів по Україні - екс-глава МЗС Литви Лінкявічюс
Київ • УНН
За словами Лінаса Лінкявічюса, росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши близько 600 безпілотників і 40 ракет, зокрема по американському заводу. Це є приниженням США та демонстрацією незгоди кремля з мирними ініціативами.
росіяни явно нервують, що "сеанс гіпнозу" путіна на Алясці може провалитися
Як зазначив ексглава МЗС Литви, цей удар не лише сигналізує про нервозність російського керівництва, а й є відкритим приниженням США та їхніх зусиль у врегулюванні конфлікту.
Нагадаємо
У ніч на 21 серпня росіяни випустили по Україні 574 ударних дрони та 40 ракет.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку рф, вказавши, що цього удару росіяни завдали так, "наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну", і потрібна реакція на це, і зауваживши, що досі немає жодного сигналу з москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну.
