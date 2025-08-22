россия демонстрирует пренебрежение к США и мирным переговорам, нанося удары по Украине - Лина Линкявичюс
Киев • УНН
россия совершила массированную атаку на Украину, применив около 600 беспилотников и 40 ракет, в том числе по американскому заводу. Эксперты рассматривают это как демонстрацию несогласия кремля с мирными инициативами и унижение США.
россия совершила массированную атаку на Украину, применив около 600 беспилотников и 40 ракет, в том числе по американскому заводу. Такие действия эксперты рассматривают как попытку продемонстрировать несогласие кремля с мирными инициативами. Об этом пишет УНН со ссылкой на экс-главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса.
россияне явно нервничают, что "сеанс гипноза" путина на Аляске может провалиться
Как отметил экс-глава МИД Литвы, этот удар не только сигнализирует о нервозности российского руководства, но и является открытым унижением США и их усилий в урегулировании конфликта.
Напомним
В ночь на 21 августа россияне выпустили по Украине 574 ударных дрона и 40 ракет.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку рф, указав, что этот удар россияне нанесли так, "как будто нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну", и нужна реакция на это, и заметив, что до сих пор нет ни одного сигнала из москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну.
Атака рф на Мукачево: уже 19 пострадавших, масштабный пожар локализован21.08.25, 14:16 • 2580 просмотров