россия демонстрирует пренебрежение к США и мирным переговорам, нанося удары по Украине - Лина Линкявичюс

$41.380.02
48.170.16
ukenru
21 августа, 14:24 • 18196 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 21011 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 26911 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 16647 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 29088 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 69359 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 77513 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 80255 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 102206 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 231826 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.6м/с
77%
745мм
Популярные новости
Toyota использует старые аккумуляторы для питания автозавода Mazda - СМИ21 августа, 13:41 • 5220 просмотра
Силы обороны зачистили 6 населенных пунктов от россиян на Покровском направлении - Сырский21 августа, 15:09 • 4506 просмотра
Удар рф по Мукачево: число пострадавших возросло до 2317:31 • 7152 просмотра
Белый дом высмеял идею рф стать одним из гарантов безопасности Украины18:10 • 8356 просмотра
Еврокомиссар ставит под сомнение реальный авторитет Путина на фоне заявлений Лаврова20:25 • 6002 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 18198 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 26914 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 106035 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 129661 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 231827 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Петер Сийярто
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 73555 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 67686 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 66189 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 92627 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 106942 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Крылатая ракета
Футбол
Хранитель

россия демонстрирует пренебрежение к США и мирным переговорам, нанося удары по Украине - Лина Линкявичюс

Киев • УНН

 • 44 просмотра

россия совершила массированную атаку на Украину, применив около 600 беспилотников и 40 ракет, в том числе по американскому заводу. Эксперты рассматривают это как демонстрацию несогласия кремля с мирными инициативами и унижение США.

россия демонстрирует пренебрежение к США и мирным переговорам, нанося удары по Украине - Лина Линкявичюс

россия совершила массированную атаку на Украину, применив около 600 беспилотников и 40 ракет, в том числе по американскому заводу. Такие действия эксперты рассматривают как попытку продемонстрировать несогласие кремля с мирными инициативами. Об этом пишет УНН со ссылкой на экс-главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

россияне явно нервничают, что "сеанс гипноза" путина на Аляске может провалиться

- отметил Линкявичюс.

Как отметил экс-глава МИД Литвы, этот удар не только сигнализирует о нервозности российского руководства, но и является открытым унижением США и их усилий в урегулировании конфликта. 

Напомним

В ночь на 21 августа россияне выпустили по Украине 574 ударных дрона и 40 ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку рф, указав, что этот удар россияне нанесли так, "как будто нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну", и нужна реакция на это, и заметив, что до сих пор нет ни одного сигнала из москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну.

Атака рф на Мукачево: уже 19 пострадавших, масштабный пожар локализован21.08.25, 14:16 • 2580 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Крылатая ракета
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Беспилотный летательный аппарат