росія атакувала Україну балістикою та 115 безпілотниками: знешкоджено 103 дрони
Київ • УНН
Вночі росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами та 115 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 103 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.
росія вночі випустила по Україні три балістичні ракети та 115 безпілотників, знешкоджено 103 дрони, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 вересня (із 21.00 22 вересня) ворог атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ Криму, близько 60 із них - шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни
"Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, на північному сході фіксується нова група ворожих БпЛА.
