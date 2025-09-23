$41.250.00
росія атакувала Україну балістикою та 115 безпілотниками: знешкоджено 103 дрони

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Вночі росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами та 115 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 103 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.

росія атакувала Україну балістикою та 115 безпілотниками: знешкоджено 103 дрони

росія вночі випустила по Україні три балістичні ракети та 115 безпілотників, знешкоджено 103 дрони, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 вересня (із 21.00 22 вересня) ворог атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ Криму, близько 60 із них - шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, на північному сході фіксується нова група ворожих БпЛА.

росіяни атакували Одещину: є загибла та троє постраждалих23.09.25, 08:36 • 1070 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Крим
Україна