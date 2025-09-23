Россия атаковала Украину баллистикой и 115 беспилотниками: обезврежено 103 дрона
Киев • УНН
Ночью Россия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами и 115 беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 103 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.
Россия ночью выпустила по Украине три баллистические ракеты и 115 беспилотников, обезврежено 103 дрона, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Подробности
По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 сентября (с 21.00 22 сентября) враг атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ Крыма, около 60 из них - шахеды.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны
"Зафиксировано попадание ракет и 12 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях", - говорится в сообщении.
Как указано, на северо-востоке фиксируется новая группа вражеских БпЛА.
