05:00 • 7568 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
00:52 • 8858 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 14949 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 30297 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 34223 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 37029 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 54320 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 64530 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 60691 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 29537 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Бонгбонг Маркос
Каролин Ливитт
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Израиль
Великобритания
Шахед-136
9К720 Искандер
Фокс Ньюс
МиГ-31
Бильд

Россия атаковала Украину баллистикой и 115 беспилотниками: обезврежено 103 дрона

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Ночью Россия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами и 115 беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 103 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.

Россия атаковала Украину баллистикой и 115 беспилотниками: обезврежено 103 дрона

Россия ночью выпустила по Украине три баллистические ракеты и 115 беспилотников, обезврежено 103 дрона, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 сентября (с 21.00 22 сентября) враг атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ Крыма, около 60 из них - шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание ракет и 12 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях", - говорится в сообщении.

Как указано, на северо-востоке фиксируется новая группа вражеских БпЛА.

россияне атаковали Одесскую область: есть погибшая и трое пострадавших23.09.25, 08:36 • 1370 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым
Украина