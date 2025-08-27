росія атакувала Херсон: загинула літня жінка, є поранена

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 41755 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 76907 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 51321 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 115589 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 140585 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 139129 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 56716 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152954 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63634 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56902 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.4м/с
67%
750мм
Популярнi новини
"Я бажаю їм великого успіху": Трамп привітав Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі із заручинами26 серпня, 19:35 • 4626 перегляди
Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти УкраїниVideo26 серпня, 20:53 • 9736 перегляди
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters23:58 • 6128 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні01:39 • 6630 перегляди
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано02:20 • 6386 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 41747 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 42104 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 115584 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 139126 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 169925 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Юлія Свириденко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 10989 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 61611 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 112926 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 135167 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 63080 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
The New York Times
Bild
Fox News

росія атакувала Херсон: загинула літня жінка, є поранена

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Вранці 27 серпня російська армія обстріляла Херсон з артилерії. Внаслідок атаки загинула 81-річна жінка, ще одна 53-річна жінка отримала поранення та госпіталізована.

росія атакувала Херсон: загинула літня жінка, є поранена

Вранці 27 серпня російська армія вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу з артилерії загинула 81-річна жінка. Ще одна - 51-річна, отримала поранення. Про це інформує Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 серпня 2025 року близько 04:45 військовослужбовців рф здійснили артилерійський обстріл Херсона.

Унаслідок атаки загинула 81-річна жінка. Поранення отримала 53-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

Нагадаємо

У ніч на 27 серпня росія завдала масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про пошкодження об’єктів інфраструктури.  

Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні27.08.25, 03:39 • 6680 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Україна
Безпілотний літальний апарат
Херсон
Суми