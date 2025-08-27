росія атакувала Херсон: загинула літня жінка, є поранена
Київ • УНН
Вранці 27 серпня російська армія обстріляла Херсон з артилерії. Внаслідок атаки загинула 81-річна жінка, ще одна 53-річна жінка отримала поранення та госпіталізована.
Вранці 27 серпня російська армія вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу з артилерії загинула 81-річна жінка. Ще одна - 51-річна, отримала поранення. Про це інформує Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 27 серпня 2025 року близько 04:45 військовослужбовців рф здійснили артилерійський обстріл Херсона.
Унаслідок атаки загинула 81-річна жінка. Поранення отримала 53-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні
Зазначається, що прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.
Нагадаємо
У ніч на 27 серпня росія завдала масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про пошкодження об’єктів інфраструктури.
