Россия атаковала Херсон: погибла пожилая женщина, есть раненая

Утром 27 августа российская армия ударила по Херсону. В результате обстрела из артиллерии погибла 81-летняя женщина. Еще одна - 51-летняя, получила ранения. Об этом информирует Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 27 августа 2025 года около 04:45 военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел Херсона.

В результате атаки погибла 81-летняя женщина. Ранения получила 53-летняя женщина, она госпитализирована в больницу