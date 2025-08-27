Россия атаковала Херсон: погибла пожилая женщина, есть раненая
Киев • УНН
Утром 27 августа российская армия обстреляла Херсон из артиллерии. В результате атаки погибла 81-летняя женщина, еще одна 53-летняя женщина получила ранения и госпитализирована.
Утром 27 августа российская армия ударила по Херсону. В результате обстрела из артиллерии погибла 81-летняя женщина. Еще одна - 51-летняя, получила ранения. Об этом информирует Херсонская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 27 августа 2025 года около 04:45 военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел Херсона.
В результате атаки погибла 81-летняя женщина. Ранения получила 53-летняя женщина, она госпитализирована в больницу
Отмечается, что прокуроры совместно со следователями продолжают фиксацию последствий обстрелов и документирование военных преступлений, совершенных вооруженными формированиями государства-агрессора.
Напомним
В ночь на 27 августа Россия нанесла массированный удар беспилотниками по окраине Сумской общины. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры.
