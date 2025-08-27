$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 41723 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 76873 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 51299 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 115557 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 140566 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 139107 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 56710 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152951 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63631 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56900 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Россия атаковала Херсон: погибла пожилая женщина, есть раненая

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Утром 27 августа российская армия обстреляла Херсон из артиллерии. В результате атаки погибла 81-летняя женщина, еще одна 53-летняя женщина получила ранения и госпитализирована.

Утром 27 августа российская армия ударила по Херсону. В результате обстрела из артиллерии погибла 81-летняя женщина. Еще одна - 51-летняя, получила ранения. Об этом информирует Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 27 августа 2025 года около 04:45 военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел Херсона.

В результате атаки погибла 81-летняя женщина. Ранения получила 53-летняя женщина, она госпитализирована в больницу

- говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры совместно со следователями продолжают фиксацию последствий обстрелов и документирование военных преступлений, совершенных вооруженными формированиями государства-агрессора.

Напомним

В ночь на 27 августа Россия нанесла массированный удар беспилотниками по окраине Сумской общины. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Херсон
Сумы