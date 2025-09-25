росія атакувала Харківщину БпЛА: загинула людина - ДСНС
Київ • УНН
Вночі 25 вересня російські війська атакували селище Приколотне на Харківщині безпілотником, що призвело до загибелі 59-річного чоловіка. Внаслідок обстрілу зруйновано адміністративну будівлю комунального підприємства та виникла пожежа.
У ніч проти 25 вересня росія атакувала прифронтове селище Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула людина, є руйнування. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
Сьогодні вночі російські війська нанесли удар безпілотником по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Вільхуватської громади Куп’янщини
Зазначається, що внаслідок обстрілу сталися руйнації та пожежа в адміністративній будівлі.
На жаль, загинув 59-річний чоловік
До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені 10 рятувальників та 3 одиниці техніки, в тому числі медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.
Нагадаємо
Внаслідок масованої атаки рф у ніч проти 25 вересня значних пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури Вінниччини. Було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів.
