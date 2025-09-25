$41.380.00
24 вересня, 18:42 • 18636 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 30579 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 31292 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 31420 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 31437 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 47850 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 21262 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 42599 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 19136 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 19231 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
росія атакувала Харківщину БпЛА: загинула людина - ДСНС

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Вночі 25 вересня російські війська атакували селище Приколотне на Харківщині безпілотником, що призвело до загибелі 59-річного чоловіка. Внаслідок обстрілу зруйновано адміністративну будівлю комунального підприємства та виникла пожежа.

росія атакувала Харківщину БпЛА: загинула людина - ДСНС

У ніч проти 25 вересня росія атакувала прифронтове селище Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула людина, є руйнування. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Сьогодні вночі російські війська нанесли удар безпілотником по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Вільхуватської громади Куп’янщини

- йдеться у дописі.

Зазначається, що внаслідок обстрілу сталися руйнації та пожежа в адміністративній будівлі.

На жаль, загинув 59-річний чоловік

- повідомили у ДСНС України.

До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені 10 рятувальників та 3 одиниці техніки, в тому числі медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо

Внаслідок масованої атаки рф у ніч проти 25 вересня значних пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури Вінниччини. Було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів. 

"Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни" - Венс24.09.25, 23:56 • 1604 перегляди

Віта Зеленецька

