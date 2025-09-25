Россия атаковала Харьковскую область БПЛА: погиб человек - ГСЧС
Киев • УНН
Ночью 25 сентября российские войска атаковали поселок Приколотное на Харьковщине беспилотником, что привело к гибели 59-летнего мужчины. В результате обстрела разрушено административное здание коммунального предприятия и возник пожар.
В ночь на 25 сентября Россия атаковала прифронтовой поселок Харьковской области. В результате обстрела погиб человек, есть разрушения. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
Сегодня ночью российские войска нанесли удар беспилотником по территории коммунального предприятия прифронтового поселка Приколотное Ольховатской общины Купянщины
Отмечается, что в результате обстрела произошли разрушения и пожар в административном здании.
К сожалению, погиб 59-летний мужчина
К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены 10 спасателей и 3 единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель общины.
Напомним
В результате массированной атаки РФ в ночь на 25 сентября значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры Винницкой области. Была обесточена часть города и остановлено движение поездов.
