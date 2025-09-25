$41.380.00
24 сентября, 18:42 • 18180 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 29702 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 30861 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 31015 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 31092 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 47362 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 21148 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 42306 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 19111 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 19207 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Россия атаковала Харьковскую область БПЛА: погиб человек - ГСЧС

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Ночью 25 сентября российские войска атаковали поселок Приколотное на Харьковщине беспилотником, что привело к гибели 59-летнего мужчины. В результате обстрела разрушено административное здание коммунального предприятия и возник пожар.

Россия атаковала Харьковскую область БПЛА: погиб человек - ГСЧС

В ночь на 25 сентября Россия атаковала прифронтовой поселок Харьковской области. В результате обстрела погиб человек, есть разрушения. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Сегодня ночью российские войска нанесли удар беспилотником по территории коммунального предприятия прифронтового поселка Приколотное Ольховатской общины Купянщины

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела произошли разрушения и пожар в административном здании.

К сожалению, погиб 59-летний мужчина

- сообщили в ГСЧС Украины.

К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены 10 спасателей и 3 единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель общины.

Напомним

В результате массированной атаки РФ в ночь на 25 сентября значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры Винницкой области. Была обесточена часть города и остановлено движение поездов. 

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Винницкая область
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Купянск