Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема
Репер Емінем зустрічається з Катріною Малотою, стилісткою та візажисткою з Мічигану. Вона роками працювала з Емінемом над його зачісками для відеокліпів та фотосесій.
Репер Емінем знайшов собі нову кохану. Як повідомляє TMZ, нова дівчина співака "роками перебувала в його близькому колі", передає УНН.
Джерела TMZ повідомляють, що що репер зустрічається з Катріною Малотою - стилісткою та візажисткою з Мічигану.
Видання повідомляє, що Катріна роками працювала з Емінемом, займаючись його зачісками для музичних відеокліпів та фотосесій.
Відомо також, що дівчина працює перукарем у салоні в Бірмінгемі, штат Мічиган.
Наразі невідомо, як довго пара разом.
За даними ЗМІ, Катріна також працювала з такими відомими артистами, як Снуп Догг, Робін Тік та 50 Cent, згідно з її вебсайтом. На її сторінці у Facebook зазначено, що вона з Motor City, що є спільним для неї та репера "8 Mile".
