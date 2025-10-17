Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема

$41.640.12
19:15 • 7480 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
18:40 • 11978 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
18:26 • 11565 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17:56 • 12690 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17:29 • 13812 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 15012 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 17907 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 19963 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
17 октября, 12:25 • 13618 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
17 октября, 11:59 • 16630 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
Популярные новости
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 25871 просмотра
В США умер украинский поэт и литературовед Юрий ТарнавскийPhoto17 октября, 11:04 • 3530 просмотра
Отбивали атаку дронов на оккупированный Крым: в ВМС уточнили, что российская ПВО сбила собственный Су-30СМ17 октября, 11:12 • 13618 просмотра
Суд продлил Шабунину меру пресечения17 октября, 11:14 • 3266 просмотра
В центре Киева мужчины в штатском «упаковали» других гражданских мужчин: в Нацполиции отреагировалиVideo17:11 • 6216 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 56333 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 82499 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 110428 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 77143 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 101623 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема20:07 • 1190 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 25871 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 55306 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 103220 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 79508 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

Рэпер Эминем встречается с Катриной Малотой, стилисткой и визажисткой из Мичигана. Она годами работала с Эминемом над его прическами для видеоклипов и фотосессий.

Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема

Рэпер Эминем нашел себе новую возлюбленную. Как сообщает TMZ, новая девушка певца "годами находилась в его близком кругу", передает УНН.

Детали

Источники TMZ сообщают, что рэпер встречается с Катриной Малотой - стилистом и визажистом из Мичигана.

Издание сообщает, что Катрина годами работала с Эминемом, занимаясь его прическами для музыкальных видеоклипов и фотосессий.

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой07.04.25, 18:32 • 82551 просмотр

Известно также, что девушка работает парикмахером в салоне в Бирмингеме, штат Мичиган.

Пока неизвестно, как долго пара вместе.

Добавим

По данным СМИ, Катрина также работала с такими известными артистами, как Снуп Догг, Робин Тик и 50 Cent, согласно ее веб-сайту. На ее странице в Facebook указано, что она из Motor City, что является общим для нее и рэпера "8 Mile".

Эминем станет сопродюсером документального фильма о культуре суперфанатов15.02.24, 16:25 • 21116 просмотров

Антонина Туманова

УНН Lite
Социальная сеть
50 Cent
Мичиган