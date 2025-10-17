Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема
Рэпер Эминем встречается с Катриной Малотой, стилисткой и визажисткой из Мичигана. Она годами работала с Эминемом над его прическами для видеоклипов и фотосессий.
Рэпер Эминем нашел себе новую возлюбленную. Как сообщает TMZ, новая девушка певца "годами находилась в его близком кругу", передает УНН.
Детали
Источники TMZ сообщают, что рэпер встречается с Катриной Малотой - стилистом и визажистом из Мичигана.
Издание сообщает, что Катрина годами работала с Эминемом, занимаясь его прическами для музыкальных видеоклипов и фотосессий.
Известно также, что девушка работает парикмахером в салоне в Бирмингеме, штат Мичиган.
Пока неизвестно, как долго пара вместе.
Добавим
По данным СМИ, Катрина также работала с такими известными артистами, как Снуп Догг, Робин Тик и 50 Cent, согласно ее веб-сайту. На ее странице в Facebook указано, что она из Motor City, что является общим для нее и рэпера "8 Mile".
