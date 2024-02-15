Эминем станет сопродюсером документального фильма о культуре суперфанатов

Американский рэпер Эминем станет со-продюсером документального фильма о культуре суперфанатов, который позаимствовал свое название у хита рэпера 2000 года "Stan", передает УНН со ссылкой на Hypebeast.

Выпуск фильма "Стэнс" (рабочее название) под руководством Стивена Лекарта запланирован на 2024 год и описывается как "показательное, острое и обезоруживающе личное путешествие в мир суперфандома, рассказанное через призму одного из самых знаковых и стойких артистов в мире, Эминема и его поклонников".

Компания Em's Shady Films будет сопродюсировать фильм вместе с DIGA Studios и Hill District Media, а дистрибьюторами выступят Paramount/MTV.

"Стэнс" станет для нас возможностью развернуть камеру и спросить зрителей о том, являются ли они фанатами, а в некоторых случаях и фанатиками. Это исследование отношений между фанатами и артистом через призму одной из самых захватывающих песен Эминема и одного из самых важных артистов в мире", — поделились в своем заявлении Стюарт Парр и давний менеджер рэпера Пол Розенберг.