Американський репер Емінем стане співпродюсером документального фільму про культуру суперфанатів, який запозичив свою назву в хіта репера 2000 року "Stan", передає УНН з посиланням на Hypebeast.

Випуск фільму "Стенс" (робоча назва) під керівництвом Стівена Лекарта заплановано на 2024 рік, його описують як "показову, гостру та обеззброюючу особисту подорож до світу суперфандому, розказану через призму одного з найзнаковіших та найстійкіших артистів у світі, Емінема та його шанувальників".

Компанія Em's Shady Films буде співпродюсувати фільм разом із DIGA Studios і Hill District Media, а дистриб'юторами виступлять Paramount/MTV.

"Стенс" стане для нас можливістю розвернути камеру і запитати глядачів про те, чи є вони фанатами, а в деяких випадках і фанатиками. Це дослідження стосунків між фанатами й артистом через призму однієї з найзахопливіших пісень Емінема й одного з найважливіших артистів у світі", - поділилися у своїй заяві Стюарт Парр і давній менеджер репера Пол Розенберг.