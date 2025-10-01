Роблять перші кроки до нового життя: Україна врятувала ще двох молодих людей з окупованих територій
Київ • УНН
Україна успішно повернула двох молодих чоловіків з тимчасово окупованих територій. Один з них отримав повістку у 17 років, інший – уникнув мобілізації після вилучення паспорта.
Україні вдалося врятувати ще двох молодих людей із тимчасово окупованої території. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще двох молодих людей із тимчасово окупованої території
Як повідомив глава ОП, один із хлопців отримав повістку ще у 17 років і жив у постійному страху примусової мобілізації. Досягнувши повноліття, він вирішив тікати, щоб його не примусили воювати проти власної держави.
Інший хлопець також отримав повістку, а під час обшуку російські військові забрали український паспорт, що значно ускладнило виїзд.
Лише завдяки допомозі волонтерів хлопцю вдалося вибратися з окупації. Сьогодні обидва вже на підконтрольній території України. Вони отримують підтримку, відновлюють документи та роблять перші кроки до нового життя у вільній Україні
