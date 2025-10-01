Роблять перші кроки до нового життя: Україна врятувала ще двох молодих людей з окупованих територій

Україні вдалося врятувати ще двох молодих людей із тимчасово окупованої території. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Як повідомив глава ОП, один із хлопців отримав повістку ще у 17 років і жив у постійному страху примусової мобілізації. Досягнувши повноліття, він вирішив тікати, щоб його не примусили воювати проти власної держави.

Інший хлопець також отримав повістку, а під час обшуку російські військові забрали український паспорт, що значно ускладнило виїзд.

Лише завдяки допомозі волонтерів хлопцю вдалося вибратися з окупації. Сьогодні обидва вже на підконтрольній території України. Вони отримують підтримку, відновлюють документи та роблять перші кроки до нового життя у вільній Україні