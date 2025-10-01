Делают первые шаги к новой жизни: Украина спасла еще двух молодых людей с оккупированных территорий
Киев • УНН
Украина успешно вернула двух молодых мужчин с временно оккупированных территорий. Один из них получил повестку в 17 лет, другой – избежал мобилизации после изъятия паспорта.
Украине удалось спасти еще двух молодых людей с временно оккупированной территории. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще двух молодых людей с временно оккупированной территории
Как сообщил глава ОП, один из парней получил повестку еще в 17 лет и жил в постоянном страхе принудительной мобилизации. Достигнув совершеннолетия, он решил бежать, чтобы его не принудили воевать против собственного государства.
Другой парень также получил повестку, а во время обыска российские военные забрали украинский паспорт, что значительно усложнило выезд.
Только благодаря помощи волонтеров парню удалось выбраться из оккупации. Сегодня оба уже на подконтрольной территории Украины. Они получают поддержку, восстанавливают документы и делают первые шаги к новой жизни в свободной Украине
