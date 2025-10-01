Делают первые шаги к новой жизни: Украина спасла еще двух молодых людей с оккупированных территорий

$41.140.18
Эксклюзив
15:19 • 1830 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
14:16 • 5040 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
12:21 • 19743 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 17633 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 17386 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 52848 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 40206 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 31152 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48481 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25600 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Популярные новости
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 37710 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico1 октября, 08:02 • 22650 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel1 октября, 08:09 • 28713 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 23472 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 16146 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 11706 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 14908 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 16217 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 23550 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 37783 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 25658 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 29134 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 39159 просмотра
Делают первые шаги к новой жизни: Украина спасла еще двух молодых людей с оккупированных территорий

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Украина успешно вернула двух молодых мужчин с временно оккупированных территорий. Один из них получил повестку в 17 лет, другой – избежал мобилизации после изъятия паспорта.

Делают первые шаги к новой жизни: Украина спасла еще двух молодых людей с оккупированных территорий

Украине удалось спасти еще двух молодых людей с временно оккупированной территории. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще двух молодых людей с временно оккупированной территории

- сообщил Ермак.

Как сообщил глава ОП, один из парней получил повестку еще в 17 лет и жил в постоянном страхе принудительной мобилизации. Достигнув совершеннолетия, он решил бежать, чтобы его не принудили воевать против собственного государства.

Другой парень также получил повестку, а во время обыска российские военные забрали украинский паспорт, что значительно усложнило выезд.

Только благодаря помощи волонтеров парню удалось выбраться из оккупации. Сегодня оба уже на подконтрольной территории Украины. Они получают поддержку, восстанавливают документы и делают первые шаги к новой жизни в свободной Украине

- резюмировал Ермак.

Украина спасла еще 16 молодых людей с оккупированных территорий. В ОП раскрыли детали30.09.25, 19:04 • 3714 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Государственная граница Украины
благотворительность
Андрій Єрмак
Украина