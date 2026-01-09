$42.990.27
15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
9 січня, 11:31
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Рішучі кроки надсилають правильні сигнали порушникам: Україна відреагувала на захоплення США російського танкера Olina

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Україна вітає послідовні та рішучі дії Сполучених Штатів проти незаконних танкерів, включаючи сьогоднішнє захоплення "Оліни", наголосив глава МЗС Андрій Сибіга.

Рішучі кроки надсилають правильні сигнали порушникам: Україна відреагувала на захоплення США російського танкера Olina

Рішучі кроки демонструють силу і надсилають правильні сигнали порушникам. На цьому наголосив глава МЗС України Андрій Сибіга і привітав "рішучі дії Сполучених Штатів проти незаконних танкерів, включаючи сьогоднішнє захоплення "Оліни", передає УНН.

Ми вітаємо послідовні та рішучі дії Сполучених Штатів проти незаконних танкерів, включаючи сьогоднішнє захоплення "Оліни". Це судно потрапило під санкції як частина "тіньового флоту" росії. Такі рішучі кроки демонструють силу і надсилають правильні сигнали порушникам 

- наголосив Сибіга.

У США підтвердили затримання російського танкера Olina09.01.26, 16:54

Нагадаємо

У п’ятницю, 9 січня, США почали операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні. Згодом з’явились повідомлення, що танкер, все-ж, захопили.

Антоніна Туманова

Політика
Санкції
Андрій Сибіга
Сполучені Штати Америки