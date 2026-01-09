Рішучі кроки надсилають правильні сигнали порушникам: Україна відреагувала на захоплення США російського танкера Olina

Рішучі кроки демонструють силу і надсилають правильні сигнали порушникам. На цьому наголосив глава МЗС України Андрій Сибіга і привітав "рішучі дії Сполучених Штатів проти незаконних танкерів, включаючи сьогоднішнє захоплення "Оліни", передає УНН.

Ми вітаємо послідовні та рішучі дії Сполучених Штатів проти незаконних танкерів, включаючи сьогоднішнє захоплення "Оліни". Це судно потрапило під санкції як частина "тіньового флоту" росії. Такі рішучі кроки демонструють силу і надсилають правильні сигнали порушникам