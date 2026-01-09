Решительные шаги посылают правильные сигналы нарушителям: Украина отреагировала на захват США российского танкера Olina
Киев • УНН
Украина приветствует последовательные и решительные действия Соединенных Штатов против незаконных танкеров, включая сегодняшний захват "Олины", подчеркнул глава МИД Андрей Сибига.
Решительные шаги демонстрируют силу и посылают правильные сигналы нарушителям. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига и приветствовал "решительные действия Соединенных Штатов против незаконных танкеров, включая сегодняшний захват "Олины", передает УНН.
Мы приветствуем последовательные и решительные действия Соединенных Штатов против незаконных танкеров, включая сегодняшний захват "Олины". Это судно попало под санкции как часть "теневого флота" россии. Такие решительные шаги демонстрируют силу и посылают правильные сигналы нарушителям
Напомним
В пятницу, 9 января, США начали операцию по задержанию российского танкера Olina в Карибском бассейне. Впоследствии появились сообщения, что танкер, все же, захватили.