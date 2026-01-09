Решительные шаги посылают правильные сигналы нарушителям: Украина отреагировала на захват США российского танкера Olina

$42.990.27
50.180.25
ukenru
15:56 • 4894 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 11629 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 13430 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 13339 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 15005 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 11492 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 11776 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 8068 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 12494 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
9 января, 11:31 • 13299 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.5м/с
78%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака рф на Киев: уже 25 пострадавших, повреждено посольствоPhoto9 января, 07:59 • 5946 просмотра
Генпрокурор Кравченко: разоблачена схема с непригодными минами для ВСУ на 3 млрд грн, 10 подозреваемых, 4 задержанныхVideo9 января, 08:12 • 9246 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления9 января, 09:56 • 27318 просмотра
Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации13:57 • 5774 просмотра
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений15:08 • 4754 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 4576 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 55533 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 83888 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 58048 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 80631 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Львовская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 57269 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 59765 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 81484 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 99942 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 140565 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
«Калибр» (семейство ракет)

Решительные шаги посылают правильные сигналы нарушителям: Украина отреагировала на захват США российского танкера Olina

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Украина приветствует последовательные и решительные действия Соединенных Штатов против незаконных танкеров, включая сегодняшний захват "Олины", подчеркнул глава МИД Андрей Сибига.

Решительные шаги посылают правильные сигналы нарушителям: Украина отреагировала на захват США российского танкера Olina

Решительные шаги демонстрируют силу и посылают правильные сигналы нарушителям. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига и приветствовал "решительные действия Соединенных Штатов против незаконных танкеров, включая сегодняшний захват "Олины", передает УНН.

Мы приветствуем последовательные и решительные действия Соединенных Штатов против незаконных танкеров, включая сегодняшний захват "Олины". Это судно попало под санкции как часть "теневого флота" россии. Такие решительные шаги демонстрируют силу и посылают правильные сигналы нарушителям 

- подчеркнул Сибига.

В США подтвердили задержание российского танкера Olina09.01.26, 16:54 • 1840 просмотров

Напомним

В пятницу, 9 января, США начали операцию по задержанию российского танкера Olina в Карибском бассейне. Впоследствии появились сообщения, что танкер, все же, захватили.

Антонина Туманова

Политика
Санкции
Андрей Сибига
Соединённые Штаты