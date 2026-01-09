Решительные шаги посылают правильные сигналы нарушителям: Украина отреагировала на захват США российского танкера Olina

Решительные шаги демонстрируют силу и посылают правильные сигналы нарушителям. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига и приветствовал "решительные действия Соединенных Штатов против незаконных танкеров, включая сегодняшний захват "Олины", передает УНН.

