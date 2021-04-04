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Рішення РНБО про "Мотор Січ" відповідає українським інтересам - Маркарова

Рішення РНБО про "Мотор Січ" відповідає українським інтересам - Маркарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Відносно підприємства "Мотор Січ" Україна має думати передусім про свої інтереси. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила посол України у США Оксана Маркарова відповідаючи на запитання про те, чи не виникає у ситуації з поверненням "Мотор Січі" у державну власність негативний для Києва трикутник США-Китай-Україна, передає УНН.

Деталі 

Як зауважила Маркарова, "у питаннях "Мотор Січі" ми повинні в першу чергу думати про наші українські інтереси".

"І саме це стало підставою для рішення РНБО про повернення компанії в державну власність. І я впевнена в тому, що наша позиція тут не тільки правильна, але досить сильна. Тому це рішення повністю відповідає нашим інтересам", – сказала Оксана Маркарова.

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На запитання, чи враховувалася Києвом у цьому випадку позиція США і чи взагалі Вашингтон висловлював свою позицію з приводу "Мотор Січі", Маркарова відповіла:

"Ще раз. Це питання наших українських інтересів. Тобто це питання того, наскільки взагалі законно відбувалися деякі речі, які відбувалися навколо "Мотор Січі" раніше. І я думаю, що тут якраз ця позиція була досить обґрунтованою, вона була досить однозначною з нашого питання. Я впевнена, що всі питання, які є, будуть продовжувати обговорюватися, в тому числі якщо є якісь потенційні претензії від інших країн, вони теж можуть бути обговорені на основі конкретних документів", – зазначила Оксана Маркарова.

Доповнення 

Першим про намір української влади націоналізувати “Мотор Січ” заявив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Пізніше інший представник фракції президента Володимира Зеленського — заступник голови “слуги” Олександр Корнієнко — сказав, що тексту законопроекту ще немає, а також не зміг пояснити, як буде проведена націоналізація з юридичної точки зору — українське законодавство не містить такого механізму. При цьому Корнієнко визнав, що Україна повинна буде компенсувати втрати китайських інвесторів на “Мотор Січ”.

У свою чергу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль публічно заявив, що навіть не чув нічого про законопроект про націоналізацію підприємства китайських інвесторів, потім став міркувати, назвав завод “стратегічним” (хоча “Мотор Січ” ще в 2015 році рішенням уряду позбавлена такого статусу) і “державним” (хоча воно приватизовано ще в 90-х, а зараз контрольним пакетом володіють китайці).

Секретар РНБО Олексі Данілов повідомив, що справа щодо повернення підприємства “Мотор Січ” у власність української держави наразі розглядається в Шевченківському районному суді Києва.

Китайські інвестори “Мотор Січ” оцінюють суму своїх втрат від експропріації української владою їхніх інвестицій в підприємство в 3,6 млрд дол. І мають намір стягнути з держави Україна цю суму в міжнародному арбітражі.

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