Справа про повернення “Мотор Січ” у держвласність розглядається в суді - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Справа щодо повернення підприємства “Мотор Січ” у власність української держави наразі розглядається в Шевченківському районному суді Києва. Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає УНН.
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“Сьогодні відбуваються певні процеси в юридичній площині (щодо повернення в законний спосіб в державну власність „Мотор Січ“ — ред.) Я думаю, що найближчим часом ми вас проінформуємо в який спосіб це відбувається. Справа розглядається на сьогоднішній час в Шевченківському суді. Як тільки буде відповідне рішення, ми вас одразу проінформуємо”, — розповів Данілов.
Доповнення
Данілов повідомляв, що підприємство “Мотор Січ” у Запоріжжі буде повернуто у власність українській державі найближчим часом.
Доповнення
Першим про намір української влади націоналізувати “Мотор Січ” заявив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Пізніше інший представник фракції президента Володимира Зеленського — заступник голови “слуги” Олександр Корнієнко — сказав, що тексту законопроекту ще немає, а також не зміг пояснити, як буде проведена націоналізація з юридичної точки зору — українське законодавство не містить такого механізму. При цьому Корнієнко визнав, що Україна повинна буде компенсувати втрати китайських інвесторів на “Мотор Січ”.
У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль публічно заявив, що навіть не чув нічого про законопроект про націоналізацію підприємства китайських інвесторів, потім став міркувати, назвав завод “стратегічним” (хоча “Мотор Січ” ще в 2015 році рішенням уряду позбавлена такого статусу) і “державним” (хоча воно приватизовано ще в 90-х, а зараз контрольним пакетом володіють китайці).
Раніше екссекретар РНБО Олександр Данилюк у своєму блозі написав, що Україна свідомо протидіє китайським акціонерам в доступі до управління підприємством протягом багатьох років.
Китайські інвестори “Мотор Січ” оцінюють суму своїх втрат від експропріації української владою їхніх інвестицій в підприємство в 3,6 млрд дол. І мають намір стягнути з держави Україна цю суму в міжнародному арбітражі.