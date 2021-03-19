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Дело о возвращении "Мотор Сич" в госсобственность рассматривается в суде - Данилов

Дело о возвращении "Мотор Сич" в госсобственность рассматривается в суде - Данилов

Киев  •  УНН

 • 18404 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Дело о возврате предприятия "Мотор Сич" в собственность украинского государства сейчас рассматривается в Шевченковском районном суде Киева. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

Цитата

"Сегодня происходят определенные процессы в юридической плоскости (относительно возвращения законно в государственную собственность "Мотор Сич" - ред.) Я думаю, что в ближайшее время мы вас проинформируем каким образом это происходит. Дело рассматривается на сегодняшний день в Шевченковском суде. Как только будет соответствующее решение, мы вас сразу проинформируем", - рассказал Данилов.

Дополнение

Данилов сообщал, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено в собственность украинскому государству в ближайшее время.

Дополнение

Первым о намерении украинской власти национализировать "Мотор Сич" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Позже другой представитель фракции президента Владимира Зеленского - заместитель председателя "слуги" Александр Корниенко - сказал, что текста законопроекта еще нет, а также не смог объяснить, как будет проведена национализация с юридической точки зрения - украинское законодательство не содержит такого механизма. При этом Корниенко признал, что Украина должна будет компенсировать потери китайских инвесторов на "Мотор Сич".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль публично заявил, что даже не слышал о законопроекте о национализации предприятия китайских инвесторов, затем стал рассуждать, назвал завод "стратегическим" (хотя "Мотор Сич" еще в 2015 году решением правительства лишен такого статуса) и "государственным" (хотя он приватизирован еще в 90-х, а сейчас контрольным пакетом владеют китайцы).

Ранее экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в своем блоге написал, что Украина сознательно противодействует китайским акционерам в доступе к управлению предприятием в течение многих лет.

Китайские инвесторы "Мотор Сич" оценивают сумму своих потерь от экспроприации украинской властью их инвестиций в предприятие в 3,6 млрд долл. И намерены взыскать с государства Украина эту сумму в международном арбитраже.

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