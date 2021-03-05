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Богуслаєв грає подвійну гру із Зеленським - ексвласник "Мотор Січ" зробив протилежні заяви про спроби влади націоналізувати підприємство

Богуслаєв грає подвійну гру із Зеленським - ексвласник "Мотор Січ" зробив протилежні заяви про спроби влади націоналізувати підприємство

Київ • УНН

 • 18232 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Вчора інтервалом в лічені години колишній власник ПАТ “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв зробив суперечливі заяви про спробу влади націоналізувати підприємство, про яку в останні дні багато говорили представники різних держорганів.

“Треба буде неустойку заплатити, втрачену вигоду... Все держава буде платити або бюджет. Яка націоналізація? Ви що! Треба домовлятися з китайцями!”, — каже Богуслаєв на відео, яке з’явилося першим: тут він закликає до цивілізованого врегулювання ситуації, щоб не псувати відносини з КНР і інвесторами з цієї країни: “Просто рвати відносини з китайськими друзями не можна! Я їх називаю друзями — вони в критичний момент зайняли (заводу „Мотор Січ“) 100 млн дол!”, — каже екс-власник запорізького моторобудівного заводу.

Але буквально через кілька годин після цього з’явилося інше відео, на якому Богуслаєв в тому ж піджаку, сорочці і краватці зробив діаметрально протилежну заяву. “Ніякого договору про інвестиції з боку китайських товаришів (в „Мотор Січ“) — немає. Вони нас обдурили”, — сказав колишній власник запорізького двигунобудівельного підприємства В’ячеслав Богуслаєв, виступаючи на засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Як відомо, колишній власник “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв досі зберігає контроль над підприємством через багаторічне блокування допуску китайських акціонерів до управління компанією. Раніше Богуслаєв заявив, що надані китайською стороною кошти допомогли йому врятувати “Мотор Січ” від закриття і продовжити діяльність.

Першим про намір української влади націоналізувати “Мотор Січ” заявив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Пізніше інший представник фракції президента Володимира Зеленського — заступник голови “слуги” Олександр Корнієнко — сказав, що тексту законопроекту ще немає, а також не зміг пояснити, як буде проведена націоналізація з юридичної точки зору — українське законодавство не містить такого механізму. При цьому Корнієнко визнав, що Україна повинна буде компенсувати втрати китайських інвесторів на “Мотор Січ”. У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль публічно заявив, що навіть не чув нічого про законопроект про націоналізацію підприємства китайських інвесторів, потім став міркувати назвав завод “стратегічним” (хоча “Мотор Січ” ще в 2015 році рішенням уряду позбавлена такого статусу) і " державним" (хоча воно приватизовано ще в 90-х, а зараз контрольним пакетом володіють китайці). Раніше екссекретар РНБО Олександр Данилюк у своєму блозі написав, що Україна свідомо протидіє китайським акціонерам в доступі до управління підприємством на протязі багатьох років.

Китайські інвестори “Мотор Січ” оцінюють суму своїх втрат від експропріації української владою їхніх інвестицій в підприємство в 3,6 млрд дол. І мають намір стягнути з держави Україна цю суму в міжнародному арбітражі.

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