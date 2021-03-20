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Суд арештував майно та 100% акцій АТ “Мотор Січ”

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ “Мотор Січ”. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену пресслужбою СБУ.

Деталі

Судовий розгляд відбувався на основі матеріалів поданих СБУ.

За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.

Нагадаємо, що наразі Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо “Мотор Січі” за двома напрямами.
Перший — за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ).

Другий — за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212, 233 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються можливі порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.
“Мова йде не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української „Мотор Січі“ — питання національної безпеки”, — зазначив Голова СБУ Іван Баканов.

У СБУ зауважили, що АТ “Мотор Січ” продовжить свою роботу згідно із вимог чинного законодавства, із збереженням робочих місць та виконанням зобов‘язань в рамках виробничих замовлень.

Доповнення

Китайські інвестори “Мотор Січ” оцінюють суму своїх втрат від націоналізації підприємства в 3,6 млрд дол. Свої інтереси вони мають намір обстоювати у міжнародному арбітражі.

Українські Національні Новини

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