Решение СНБО о "Мотор Сич" отвечает украинским интересам - Маркарова

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39355 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57200 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106552 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142415 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194311 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192842 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278641 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325882 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157818 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143123 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 47345 просмотра
Украина будет требовать согласования ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Украина будет требовать согласования ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

3 марта, 14:07 • 23436 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 47798 просмотра
Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

3 марта, 15:37 • 23114 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 104907 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 325885 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 279384 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 434686 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 400621 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 383833 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 104907 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 185815 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214018 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 193983 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 278642 просмотра
Актуальное
Решение СНБО о "Мотор Сич" отвечает украинским интересам - Маркарова

Решение СНБО о "Мотор Сич" отвечает украинским интересам - Маркарова

Киев  •  УНН

 • 22364 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В отношении предприятия "Мотор Сич" Украина должна думать прежде всего о своих интересах. Об этом в интервью Радио Свобода заявила посол Украины в США Оксана Маркарова отвечая на вопрос о том, не возникает ли в ситуации с возвращением "Мотор Сичи" в государственную собственность негативный для Киева треугольник США-Китай-Украина, передает УНН.

Детали

Как отметила Маркарова, "в вопросах "Мотор Сичи" мы должны в первую очередь думать о наших украинских интересах".

"И именно это стало основанием для решения СНБО о возвращении компании в государственную собственность. И я уверена в том, что наша позиция здесь не только правильная, но достаточно сильная. Поэтому это решение полностью отвечает нашим интересам", - сказала Оксана Маркарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд арестовал имущество и 100% акций АО "Мотор Сич"

На вопрос, учитывалась ли Киевом в этом случае позиция США и выражал ли вообще Вашингтон свою позицию по поводу "Мотор Сичи", Маркарова ответила:

"Еще раз. Это вопросы наших украинских интересов. То есть это вопрос того, насколько вообще законно происходили некоторые вещи, которые происходили вокруг "Мотор Сичи" раньше. И я думаю, что здесь как раз эта позиция была достаточно обоснованной, она была достаточно однозначной по нашему вопросу. Я уверена, что все вопросы, которые будут продолжать обсуждаться, в том числе если есть какие-то потенциальные претензии от других стран, они могут быть обсуждены на основе конкретных документов", - отметила Оксана Маркарова.

Дополнение

Первым о намерении украинской власти национализировать "Мотор Сич" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Позже другой представитель фракции президента Владимира Зеленского - заместитель главы "слуги" Александр Корниенко - сказал, что текста законопроекта еще нет, а также не смог объяснить, как будет проведена национализация с юридической точки зрения - украинское законодательство не содержит такого механизма. При этом Корниенко признал, что Украина должна будет компенсировать потери китайских инвесторов на "Мотор Сич".

В свою очередь Премьер-министр Денис Шмыгаль публично заявил, что даже не слышал о законопроекте о национализации предприятия китайских инвесторов, затем стал рассуждать, назвал завод "стратегическим" (хотя "Мотор Сич" еще в 2015 году решением правительства лишена такого статуса) и "государственным" (хотя оно приватизировано еще в 90-х, а сейчас контрольным пакетом владеют китайцы).

Секретарь СНБО Алексею Данилов сообщил, что дело о возврате предприятия "Мотор Сич" в собственность украинского государства сейчас рассматривается в Шевченковском районном суде Киева.

Китайские инвесторы "Мотор Сич" оценивают сумму своих потерь от экспроприации украинской властью их инвестиций в предприятие в 3,6 млрд долл. И намерены взыскать с государства Украина эту сумму в международном арбитраже.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы