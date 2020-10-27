Рішення КСУ щодо незаконного збагачення: у НАЗК заявили, що судді прийняли рішення у власних інтересах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного Суду — Ірини Зовгородньої та Сергія Головатого. Як заявили у пресцентрі агентства, це свідчить про наявність конфлікту інтересів при прийнятті рішення про незаконне збагачення, передає УНН.
“Це порушення статті 366–1 Кримінального кодексу України. Сьогодні судді голосували за визнання цієї статті неконституційною. Це свідчить про наявність у Ірини Завгородньої та Сергія Головатого конфлікту інтересів під час участі в прийнятті рішення”, — йдеться у повідомленні.
Як додається у повідомленні, "корупційні практики в Україні перемагають на найвищому рівні: судді Конституційного Суду прийняли рішення в «справі про незаконне збагачення» у власних інтересах".
Так, у декларації Сергія Головатого за 2019 рік НАЗК виявило 3,6 млн грн. недостовірних відомостей.
Своєю чергою, у декларації Ірини Завгородньої за 2018 рік було виявлено недостовірних відомостей на 615 тис. грн, у декларації за 2019 рік — 754 тис. грн.
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“Розгляд цими суддями справи ставить під питання об’єктивність рішення Конституційного Суду. І це в той час, коли мова йде про справу, від якої залежить майбутнє України, її сприйняття на міжнародному рівні, доступ українців до правди про життя посадовців”, — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.
У агентстві зазначили, що ще раніше під час перевірки щорічних декларацій судді Конституційного Суду Володимира Мойсика НАЗК встановило ознаки злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документа.
Раніше НАЗК також склало адміністративні протоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суддями КСУ Володимиром Мойсиком та Ігорем Сліденком.
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“Після оприлюднення рішення ми продовжимо інформувати суспільство про подальші результати роботи в напрямку розбудови вказаних практик”, — додали у антикорупційному агентстві.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Конституційний суд визнав статтю “Декларування недостовірної інформації” 366-1 Кримінального кодексу такою, що не відповідає Основному закону.
Відзначимо, що на сайті КСУ зазначили, що у справі щодо антикорупційної платформи ухвалено Рішення, повний текст якого буде оприлюднено на офіційному сайті Конституційного Суду України відповідно до вимог Закону України “Про Конституційний Суд України”.