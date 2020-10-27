Рішення КСУ щодо незаконного збагачення: у НАЗК заявили, що судді прийняли рішення у власних інтересах

“Це порушення статті 366–1 Кримінального кодексу України. Сьогодні судді голосували за визнання цієї статті неконституційною. Це свідчить про наявність у Ірини Завгородньої та Сергія Головатого конфлікту інтересів під час участі в прийнятті рішення”, — йдеться у повідомленні.

Як додається у повідомленні, "корупційні практики в Україні перемагають на найвищому рівні: судді Конституційного Суду прийняли рішення в «справі про незаконне збагачення» у власних інтересах".

Так, у декларації Сергія Головатого за 2019 рік НАЗК виявило 3,6 млн грн. недостовірних відомостей.

Своєю чергою, у декларації Ірини Завгородньої за 2018 рік було виявлено недостовірних відомостей на 615 тис. грн, у декларації за 2019 рік — 754 тис. грн.

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“Розгляд цими суддями справи ставить під питання об’єктивність рішення Конституційного Суду. І це в той час, коли мова йде про справу, від якої залежить майбутнє України, її сприйняття на міжнародному рівні, доступ українців до правди про життя посадовців”, — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

У агентстві зазначили, що ще раніше під час перевірки щорічних декларацій судді Конституційного Суду Володимира Мойсика НАЗК встановило ознаки злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документа.

Раніше НАЗК також склало адміністративні протоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суддями КСУ Володимиром Мойсиком та Ігорем Сліденком.

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“Після оприлюднення рішення ми продовжимо інформувати суспільство про подальші результати роботи в напрямку розбудови вказаних практик”, — додали у антикорупційному агентстві.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Конституційний суд визнав статтю “Декларування недостовірної інформації” 366-1 Кримінального кодексу такою, що не відповідає Основному закону.

Відзначимо, що на сайті КСУ зазначили, що у справі щодо антикорупційної платформи ухвалено Рішення, повний текст якого буде оприлюднено на офіційному сайті Конституційного Суду України відповідно до вимог Закону України “Про Конституційний Суд України”.