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Решение КСУ касательно незаконного обогащения: в НАПК заявили, что судьи приняли решение в собственных интересах

Решение КСУ касательно незаконного обогащения: в НАПК заявили, что судьи приняли решение в собственных интересах

Киев  •  УНН

 • 13232 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда — Ирины Зовгородней и Сергея Головатого. Как заявили в пресс-центре агентства, это свидетельствует о наличии конфликта интересов при принятии решения о незаконном обогащении, передает УНН.

“Это нарушение статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Сегодня судьи голосовали за признание этой статьи как неконституционной. Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения”, — говорится в сообщении.

Как добавляется в сообщении, “коррупционные практики в Украине побеждают на самом высоком уровне: судьи Конституционного Суда приняли решение в „деле о незаконном обогащении“ в собственных интересах”.

Так, в декларации Сергея Головатого за 2019 год НАПК выявило 3,6 млн грн. недостоверных сведений.

В свою очередь, в декларации Ирины Завгородней за 2018 год было обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 год — 754 тыс. грн.

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“Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного Суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которой зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцев к правде о жизни чиновников”, — отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

В агентстве отметили, что еще раньше при проверке ежегодных деклараций судьи Конституционного Суда Владимира Мойсика НАПК установило признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины — использование заведомо поддельного документа.

Ранее НАПК также составило административные протоколы по непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями КСУ Владимиром Мойсиком и Игорем Слиденко.

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“После обнародования решения мы продолжим информировать общество о дальнейших результатах работы в направлении развития указанных практик”, — добавили в антикоррупционном агентстве.

Напомним, по информации СМИ, Конституционный суд признал статью “Декларирование недостоверной информации” 366-1 Уголовного кодекса такой, что не соответствует Основному закону.

Отметим, что на сайте КСУ отметили, что по делу о антикоррупционной платформе принято Решение, полный текст которого будет обнародован на официальном сайте Конституционного Суда Украины в соответствии с требованиями Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”.

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